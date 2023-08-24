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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/romanya-uzerinde-rekor-sayida-nato-kesif-ucagi-goruldu-1074883875.html
Romanya üzerinde rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
Romanya üzerinde rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
Romanya’da yayın yapan Adevarul gazetesinin haberine göre, 20 Ağustos'ta Romanya ve Karadeniz semalarında NATO ülkelerinden rekor sayıda keşif uçağı görüldü. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T00:20+0300
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ukrayna krizi
romanya
nato
ukrayna
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Askeri kaynaklara dayandırılarak verilen habere göre, 2 adet Boeing E-3 Sentry uçağının yanı sıra, ABD Donanması'nın Lockheed EP-3E Aries II uçağı Tuna Deltası ve Karadeniz üzerinde saatlerce uçuş gerçekleştirdi.Ayrıca yüzlerce kilometre mesafedeki düşman iletişimini engelleyebilen ve şifresini çözebilen sensörler ve bilgisayarlarla donatılmış Bombardier Challenger 650 ARTEMIS uçağının da uçuş gerçekleştirdiği tespit edildi.Haberde, uçağın özel bir şirkete ait olduğu ve içinde askeri personelin bulunmadığı ancak ‘Pentagon uzmanlarının sensörlere uydu aracılığıyla bağlandığı ve verilerin gerçek zamanlı olarak işlendiğini’ aktarıldı.Ayrıca çok sayıda elektro-optik ve kızılötesi sensörün yanı sıra günde 100 bin kilometrekarelik bölgeyi tarayabilen yüksek hassasiyetli radara sahip Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk insansız hava aracının da Karadeniz semalarında görüldüğü kaydedildi.Temmuz ayında NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın şartlarına uymadığı gerekçesiyle 18 Temmuz'dan itibaren çekildiği tahıl anlaşmasının askıya alınmasının ardından Karadeniz bölgesindeki güvenlik durumuyla ilgili bir toplantı düzenlemişti. Toplantı sonucunda, deniz devriye uçakları ve insansız hava araçlarının da yardımıyla bölgedeki keşif ve gözetleme uçuşlarının artırılmasına karar verilmişti.
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romanya, nato, ukrayna, ukrayna krizi
romanya, nato, ukrayna, ukrayna krizi

Romanya üzerinde rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü

00:20 24.08.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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Romanya’da yayın yapan Adevarul gazetesinin haberine göre, 20 Ağustos'ta Romanya ve Karadeniz semalarında NATO ülkelerinden rekor sayıda keşif uçağı görüldü.
Askeri kaynaklara dayandırılarak verilen habere göre, 2 adet Boeing E-3 Sentry uçağının yanı sıra, ABD Donanması'nın Lockheed EP-3E Aries II uçağı Tuna Deltası ve Karadeniz üzerinde saatlerce uçuş gerçekleştirdi.
Ayrıca yüzlerce kilometre mesafedeki düşman iletişimini engelleyebilen ve şifresini çözebilen sensörler ve bilgisayarlarla donatılmış Bombardier Challenger 650 ARTEMIS uçağının da uçuş gerçekleştirdiği tespit edildi.
Haberde, uçağın özel bir şirkete ait olduğu ve içinde askeri personelin bulunmadığı ancak ‘Pentagon uzmanlarının sensörlere uydu aracılığıyla bağlandığı ve verilerin gerçek zamanlı olarak işlendiğini’ aktarıldı.
Ayrıca çok sayıda elektro-optik ve kızılötesi sensörün yanı sıra günde 100 bin kilometrekarelik bölgeyi tarayabilen yüksek hassasiyetli radara sahip Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk insansız hava aracının da Karadeniz semalarında görüldüğü kaydedildi.
Temmuz ayında NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın şartlarına uymadığı gerekçesiyle 18 Temmuz'dan itibaren çekildiği tahıl anlaşmasının askıya alınmasının ardından Karadeniz bölgesindeki güvenlik durumuyla ilgili bir toplantı düzenlemişti. Toplantı sonucunda, deniz devriye uçakları ve insansız hava araçlarının da yardımıyla bölgedeki keşif ve gözetleme uçuşlarının artırılmasına karar verilmişti.
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