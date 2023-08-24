https://sputniknews.com.tr/20230824/otelde-islenen-doktor-cinayetinde-2-tutuklama-1074888875.html

Otelde işlenen doktor cinayetinde 2 tutuklama

Otelde işlenen doktor cinayetinde 2 tutuklama

Avcılar'da otel odasında çıkan kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T06:53+0300

2023-08-24T06:53+0300

2023-08-24T06:53+0300

türkiye

avcılar

doktor

cinayet

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Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde kalan İ.K. ve D.B. adlı kadın arasında saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Büyüyerek kavgaya dönüşen olaya, otele gelen D.B'nin arkadaşı A.A.K. dahil oldu. A.A.K, İ.K'yi silahla vurduktan sonra D.B. ile kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.K. sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kiralık araçla kaçtığı belirlendiEkiplerin yaptığı çalışmada, A.A.K'nin otele geldiği kiralık araçla kaçtığı belirlendi. Şüpheliler A.A.K. ile D.B. olayda kullanılan silahla Bakırköy'de yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra "kasten adam öldürme" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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avcılar, doktor, cinayet