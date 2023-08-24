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Otelde işlenen doktor cinayetinde 2 tutuklama
Otelde işlenen doktor cinayetinde 2 tutuklama
Avcılar'da otel odasında çıkan kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
avcılar
doktor
cinayet
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Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde kalan İ.K. ve D.B. adlı kadın arasında saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Büyüyerek kavgaya dönüşen olaya, otele gelen D.B'nin arkadaşı A.A.K. dahil oldu. A.A.K, İ.K'yi silahla vurduktan sonra D.B. ile kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.K. sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kiralık araçla kaçtığı belirlendiEkiplerin yaptığı çalışmada, A.A.K'nin otele geldiği kiralık araçla kaçtığı belirlendi. Şüpheliler A.A.K. ile D.B. olayda kullanılan silahla Bakırköy'de yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra "kasten adam öldürme" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230821/ingilterede-7-bebegi-olduren-hemsire-omur-boyu-hapse-mahkum-edildi-1074809424.html
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avcılar, doktor, cinayet
avcılar, doktor, cinayet

Otelde işlenen doktor cinayetinde 2 tutuklama

06:53 24.08.2023
© AA / MELİKE İNAL-AW014811Doktor cinayeti
Doktor cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA / MELİKE İNAL-AW014811
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Avcılar'da otel odasında çıkan kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde kalan İ.K. ve D.B. adlı kadın arasında saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olaya, otele gelen D.B'nin arkadaşı A.A.K. dahil oldu. A.A.K, İ.K'yi silahla vurduktan sonra D.B. ile kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.K. sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kiralık araçla kaçtığı belirlendi

Ekiplerin yaptığı çalışmada, A.A.K'nin otele geldiği kiralık araçla kaçtığı belirlendi. Şüpheliler A.A.K. ile D.B. olayda kullanılan silahla Bakırköy'de yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra "kasten adam öldürme" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.
2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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