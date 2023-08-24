Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır" dedi.