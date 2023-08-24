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Malatya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
Malatya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T08:42+0300
2023-08-24T08:50+0300
türkiye
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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Malatya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi

08:42 24.08.2023 (güncellendi: 08:50 24.08.2023)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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