https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrovdan-prigojin-cagrisi-bati-medyasina-inanmayin-1074915404.html
Lavrov’dan ‘Prigojin’ çağrısı: Batı medyasına inanmayın
Lavrov’dan ‘Prigojin’ çağrısı: Batı medyasına inanmayın
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, içinde Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in bulunduğu uçağın düşmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydederek Batı... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T20:45+0300
2023-08-24T20:45+0300
2023-08-24T20:45+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
yevgeniy prigojin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, “Olayın hemen ardından soruşturma başlatıldı, dava dosyası açıldı, soruşturma yargıçları çalışıyor. Batı medyasının söylediklerine değil olgulara inanmayı teklif ediyorum” ifadesini kullandı.
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rusya, sergey lavrov, yevgeniy prigojin
rusya, sergey lavrov, yevgeniy prigojin
Lavrov’dan ‘Prigojin’ çağrısı: Batı medyasına inanmayın
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, içinde Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in bulunduğu uçağın düşmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydederek Batı medyasının söylediklerine değil, olgulara inanma çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, “Olayın hemen ardından soruşturma başlatıldı, dava dosyası açıldı, soruşturma yargıçları çalışıyor. Batı medyasının söylediklerine değil olgulara inanmayı teklif ediyorum” ifadesini kullandı.