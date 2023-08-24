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https://sputniknews.com.tr/20230824/kayip-kacak-kontrol-ekiplerinin-geldigini-kapinizi-acmayin-anonsuyla-duyurdu-1074900729.html
Kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini 'kapınızı açmayın' anonsuyla duyurdu
Kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini 'kapınızı açmayın' anonsuyla duyurdu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini mahalleliye bir vatandaş, "kapınızı açmayın" anonsuyla... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T12:59+0300
2023-08-24T13:00+0300
türkiye
diyarbakır
silvan
kaçak elektrik kullanımı
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Şirketten yapılan açıklamada, kayıp kaçak kontrol ekibinin Silvan ilçesinin kırsal Sulubağ Mahallesi'nde kontrol yaptığı belirtildi.Ekiplerin mahalleye girişi sırasında bir hoparlörden "Ey köy halkı kimse kapısını açmasın, kaçak ekipleri evinize girmesin" anonsu yapıldığı bildirilen açıklamada, anonsun ardından sadece iki ev sahibinin kapısını açtığı kaydedildi.Gerçekleştirilen her türlü engelleme girişimlerine rağmen milli ekonomiyi ciddi anlamda zarara uğratan ve diğer abonelerin kesintisiz elektrik enerjisi almasını engelleyen bu gibi durumların önüne geçmeye, kaçağı tamamen önlemeye kararlı olunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti verildiği bildirildi.Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı hizmeti vizyonuyla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, milli ekonomiye ciddi ölçüde zarar veren kaçak elektrik tüketimiyle de mücadele edildiğine vurgu yapıldı.Açıklamada, şunlar yer aldı:Bu arada, Kürtçe yapılan anonsa ilişkin görüntü basınla paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220412/ayedastan-moda-sahnesine-kacak-elektrik-kullanimi-uyarisi-1055504500.html
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diyarbakır, silvan, kaçak elektrik kullanımı
diyarbakır, silvan, kaçak elektrik kullanımı

Kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini 'kapınızı açmayın' anonsuyla duyurdu

12:59 24.08.2023 (güncellendi: 13:00 24.08.2023)
© AAElektrik sayacı
Elektrik sayacı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini mahalleliye bir vatandaş, "kapınızı açmayın" anonsuyla duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, kayıp kaçak kontrol ekibinin Silvan ilçesinin kırsal Sulubağ Mahallesi'nde kontrol yaptığı belirtildi.
Ekiplerin mahalleye girişi sırasında bir hoparlörden "Ey köy halkı kimse kapısını açmasın, kaçak ekipleri evinize girmesin" anonsu yapıldığı bildirilen açıklamada, anonsun ardından sadece iki ev sahibinin kapısını açtığı kaydedildi.
Gerçekleştirilen her türlü engelleme girişimlerine rağmen milli ekonomiyi ciddi anlamda zarara uğratan ve diğer abonelerin kesintisiz elektrik enerjisi almasını engelleyen bu gibi durumların önüne geçmeye, kaçağı tamamen önlemeye kararlı olunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti verildiği bildirildi.
Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı hizmeti vizyonuyla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, milli ekonomiye ciddi ölçüde zarar veren kaçak elektrik tüketimiyle de mücadele edildiğine vurgu yapıldı.
Açıklamada, şunlar yer aldı:
"Saha ekibini görünce yapılan anons nedeniyle 2 evin dışındaki evlerde kontrol yapılamadı. Sulubağ Mahallesi'nde 200'ü aşkın abone bulunuyor. 1450 kilovoltamper (kVA) gücünde 4 trafo olmasına rağmen bu mahalleye yetmiyor. Mahallede bulunan trafolar 2 binin üzerindeki bir yerleşim birimine yetecek güçte. Buna rağmen aşırı kaçak yüklenmeden dolayı burada trafolarımız yetersiz kalabiliyor."
Bu arada, Kürtçe yapılan anonsa ilişkin görüntü basınla paylaşıldı.
Moda Sahnesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
TÜRKİYE
AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'ne 'kaçak elektrik kullanımı uyarısı'
12 Nisan 2022, 18:07
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