https://sputniknews.com.tr/20230824/kayip-kacak-kontrol-ekiplerinin-geldigini-kapinizi-acmayin-anonsuyla-duyurdu-1074900729.html

Kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini 'kapınızı açmayın' anonsuyla duyurdu

Kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini 'kapınızı açmayın' anonsuyla duyurdu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini mahalleliye bir vatandaş, "kapınızı açmayın" anonsuyla... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T12:59+0300

2023-08-24T12:59+0300

2023-08-24T13:00+0300

türkiye

diyarbakır

silvan

kaçak elektrik kullanımı

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Şirketten yapılan açıklamada, kayıp kaçak kontrol ekibinin Silvan ilçesinin kırsal Sulubağ Mahallesi'nde kontrol yaptığı belirtildi.Ekiplerin mahalleye girişi sırasında bir hoparlörden "Ey köy halkı kimse kapısını açmasın, kaçak ekipleri evinize girmesin" anonsu yapıldığı bildirilen açıklamada, anonsun ardından sadece iki ev sahibinin kapısını açtığı kaydedildi.Gerçekleştirilen her türlü engelleme girişimlerine rağmen milli ekonomiyi ciddi anlamda zarara uğratan ve diğer abonelerin kesintisiz elektrik enerjisi almasını engelleyen bu gibi durumların önüne geçmeye, kaçağı tamamen önlemeye kararlı olunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti verildiği bildirildi.Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı hizmeti vizyonuyla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, milli ekonomiye ciddi ölçüde zarar veren kaçak elektrik tüketimiyle de mücadele edildiğine vurgu yapıldı.Açıklamada, şunlar yer aldı:Bu arada, Kürtçe yapılan anonsa ilişkin görüntü basınla paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220412/ayedastan-moda-sahnesine-kacak-elektrik-kullanimi-uyarisi-1055504500.html

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