https://sputniknews.com.tr/20230824/kandirada-ormanlara-girisler-yasaklandi-1074886756.html

Kandıra'da ormanlara girişler yasaklandı

Kandıra'da ormanlara girişler yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kandıra

orman

orman yangını

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.

türkiye

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kandıra, orman, orman yangını