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https://sputniknews.com.tr/20230824/kandirada-ormanlara-girisler-yasaklandi-1074886756.html
Kandıra'da ormanlara girişler yasaklandı
Kandıra'da ormanlara girişler yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.
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kandıra, orman, orman yangını
kandıra, orman, orman yangını

Kandıra'da ormanlara girişler yasaklandı

02:52 24.08.2023
© İHASilivri orman yangını
Silivri orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© İHA
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.
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