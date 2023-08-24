https://sputniknews.com.tr/20230824/kandirada-ormanlara-girisler-yasaklandi-1074886756.html
Kandıra'da ormanlara girişler yasaklandı
Kandıra'da ormanlara girişler yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T02:52+0300
2023-08-24T02:52+0300
2023-08-24T02:52+0300
türkiye
kandıra
orman
orman yangını
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.
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kandıra, orman, orman yangını
kandıra, orman, orman yangını
Kandıra'da ormanlara girişler yasaklandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.