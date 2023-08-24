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https://sputniknews.com.tr/20230824/kanadadaki-orman-yanginlarinda-ates-hortumu-olustu-1074904588.html
Kanada’daki orman yangınlarında ateş hortumu oluştu
Kanada’daki orman yangınlarında ateş hortumu oluştu
British Columbia İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, dağdan gelen soğuk cephenin Gun Gölü'nden geçerek Downton Gölü civarında devam eden yangında sırasında... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T16:01+0300
2023-08-24T16:14+0300
dünya
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Kanada’nın British Columbia eyaletindeki orman yangınları sırasında ateş hortumu çıktı.Kanada orman yangınlarıyla boğuşuyor. British Columbia eyaletindeki yangınlar devam ederken, Downton Gölü’nde ateş hortumu oluştu. British Columbia İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, dağdan gelen soğuk cephenin Gun Gölü'nden geçerek Downton Gölü civarında devam eden yangında sırasında ateş hortumuna yol açtığı belirtildi. Ateş hortumunun nadiren görüldüğü vurgulandı.Özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların oluşmasına neden oluyor. Ateş hortumu ayrıca sıcaklık farkından dolayı çevrelerinde hızı saatte 100 kilometreye varabilen rüzgarların oluşmasına yol açıyor.Ülke genelinde 15.4 milyon hektarlık alan kül olduKanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelindeki bin 33 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Yangınlardan 658’i kontrolden çıkarken, 222’si ise kontrol altına alındı. Aktif yangınların çoğu 374 yangın ile British Columbia, 237 ile Kuzeybatı Toprakları, 143 ile Yukon’da devam ediyor. Ülkede bu yıl şimdiye kadar 5 bin 875 orman yangını çıkarken, 15.4 milyon hektarlık alan kül oldu.2023 orman yangını sezonunun “ülke tarihinin en kötü orman yangını sezonu” olduğu ifade edildi.Ateş hortumu nedir?Ormancılıkta 'ateş hortumu' ya da 'ateş şeytanı' olarak anılan doğa olayı özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde görülür.Türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların meydana gelmesine neden olur. Bu girdaplar etraflarındaki parçaları içine çekip yakarak büyüyebiliyor.
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Kanada’daki orman yangınlarında ateş hortumu oluştu
Kanada’daki orman yangınlarında ateş hortumu oluştu
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ateş hortumu nedir,ateş hortumu kanada,kanada orman yangını
ateş hortumu nedir,ateş hortumu kanada,kanada orman yangını

Kanada’daki orman yangınlarında ateş hortumu oluştu

16:01 24.08.2023 (güncellendi: 16:14 24.08.2023)
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British Columbia İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, dağdan gelen soğuk cephenin Gun Gölü'nden geçerek Downton Gölü civarında devam eden yangında sırasında ateş hortumuna yol açtığı belirtildi.
Kanada’nın British Columbia eyaletindeki orman yangınları sırasında ateş hortumu çıktı.
Kanada orman yangınlarıyla boğuşuyor. British Columbia eyaletindeki yangınlar devam ederken, Downton Gölü’nde ateş hortumu oluştu. British Columbia İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, dağdan gelen soğuk cephenin Gun Gölü'nden geçerek Downton Gölü civarında devam eden yangında sırasında ateş hortumuna yol açtığı belirtildi. Ateş hortumunun nadiren görüldüğü vurgulandı.
Özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların oluşmasına neden oluyor. Ateş hortumu ayrıca sıcaklık farkından dolayı çevrelerinde hızı saatte 100 kilometreye varabilen rüzgarların oluşmasına yol açıyor.

Ülke genelinde 15.4 milyon hektarlık alan kül oldu

Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelindeki bin 33 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Yangınlardan 658’i kontrolden çıkarken, 222’si ise kontrol altına alındı. Aktif yangınların çoğu 374 yangın ile British Columbia, 237 ile Kuzeybatı Toprakları, 143 ile Yukon’da devam ediyor. Ülkede bu yıl şimdiye kadar 5 bin 875 orman yangını çıkarken, 15.4 milyon hektarlık alan kül oldu.
2023 orman yangını sezonunun “ülke tarihinin en kötü orman yangını sezonu” olduğu ifade edildi.

Ateş hortumu nedir?

Ormancılıkta 'ateş hortumu' ya da 'ateş şeytanı' olarak anılan doğa olayı özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde görülür.
Türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların meydana gelmesine neden olur. Bu girdaplar etraflarındaki parçaları içine çekip yakarak büyüyebiliyor.
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