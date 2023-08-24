https://sputniknews.com.tr/20230824/kahramanmarasta-39-buyuklugunde-deprem--1074917453.html

Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

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deprem

kahramanmaraş

son dakika

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53’te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.

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