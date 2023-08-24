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Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53’te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.
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deprem, kahramanmaraş, son dakika
deprem, kahramanmaraş, son dakika

Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem

22:07 24.08.2023 (güncellendi: 22:11 24.08.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA
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AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53’te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.
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