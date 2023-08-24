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Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:07+0300
2023-08-24T22:07+0300
2023-08-24T22:11+0300
deprem
kahramanmaraş
son dakika
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53’te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.
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deprem, kahramanmaraş, son dakika
deprem, kahramanmaraş, son dakika
Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem
22:07 24.08.2023 (güncellendi: 22:11 24.08.2023) Abone ol
AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53’te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.