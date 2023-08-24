https://sputniknews.com.tr/20230824/jandarma-komutanliklarina-atama-karari-resmi-gazetede-1074886597.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yerini değiştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda da yeni görevlendirmeler yaptı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T02:04+0300

2023-08-24T02:04+0300

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türkiye

jandarma

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı. Gazete Duvar'ın aktardığına göre çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değiştirilirken, Jandarma Genel Komutanlığı'nda da yeni görevlendirmeler yapıldı.Tuğgeneraller Ersel Özer ve Nail İlber, tümgeneralliğe; kıdemli albaylar Hamdi Gürpınar, Mevlüt Dirim, Ömer Ersever, Gökhan Şahin, Ercan Atasoy, Ferruh Taraktaş, Engin Avcı, Mustafa Bakçepınar, Bülent Baykal, Bilgihan Yeşilyurt ve Hakan Dedebağı ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise Albay Gürkan Erken, tuğamiral rütbesine yükseldi.Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na; Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atandı.Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ayhan Aygün, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Aydın Kutlu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ergün Cebeci, Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, Artvin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yıldırım Saygılı ve Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.Vali yardımcılıkları ve kaymakamlıklara yapılan atamalardan bazıları ise şöyle:

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