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https://sputniknews.com.tr/20230824/jandarma-komutanliklarina-atama-karari-resmi-gazetede-1074886597.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yerini değiştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda da yeni görevlendirmeler yaptı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T02:04+0300
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türkiye
jandarma
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı. Gazete Duvar'ın aktardığına göre çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değiştirilirken, Jandarma Genel Komutanlığı'nda da yeni görevlendirmeler yapıldı.Tuğgeneraller Ersel Özer ve Nail İlber, tümgeneralliğe; kıdemli albaylar Hamdi Gürpınar, Mevlüt Dirim, Ömer Ersever, Gökhan Şahin, Ercan Atasoy, Ferruh Taraktaş, Engin Avcı, Mustafa Bakçepınar, Bülent Baykal, Bilgihan Yeşilyurt ve Hakan Dedebağı ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise Albay Gürkan Erken, tuğamiral rütbesine yükseldi.Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na; Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atandı.Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ayhan Aygün, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Aydın Kutlu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ergün Cebeci, Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, Artvin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yıldırım Saygılı ve Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.Vali yardımcılıkları ve kaymakamlıklara yapılan atamalardan bazıları ise şöyle:
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jandarma, resmi gazete
jandarma, resmi gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

02:04 24.08.2023 (güncellendi: 02:45 24.08.2023)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yerini değiştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda da yeni görevlendirmeler yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değiştirilirken, Jandarma Genel Komutanlığı'nda da yeni görevlendirmeler yapıldı.
Tuğgeneraller Ersel Özer ve Nail İlber, tümgeneralliğe; kıdemli albaylar Hamdi Gürpınar, Mevlüt Dirim, Ömer Ersever, Gökhan Şahin, Ercan Atasoy, Ferruh Taraktaş, Engin Avcı, Mustafa Bakçepınar, Bülent Baykal, Bilgihan Yeşilyurt ve Hakan Dedebağı ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise Albay Gürkan Erken, tuğamiral rütbesine yükseldi.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na; Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atandı.
Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ayhan Aygün, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Aydın Kutlu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ergün Cebeci, Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, Artvin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yıldırım Saygılı ve Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.
Vali yardımcılıkları ve kaymakamlıklara yapılan atamalardan bazıları ise şöyle:
İstanbul Vali Yardımcısı Fatih Mehmet Çiçekli, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı
Sakarya Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı
Manisa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Ankara Elmadağ Kaymakamlığı
İzmir Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Adana Seyhan Kaymakamlığı
Bursa Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurbeyoğlu, Ankara Yenimahalle Kaymakamlığı
İstanbul Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Aydın Söke Kaymakamlığı
Bursa Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı İstanbul Esenler Kaymakamlığı
Denizli Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığı
Samsun Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İzmir Balçova Kaymakamlığı
İstanbul Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli Merkezefendi Kaymakamlığı
İzmir Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Şehzadeler Kaymakamlığı
İstanbul Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Antalya Manavgat Kaymakamlığı
İstanbul Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Fethiye Kaymakamlığı
Ankara Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, İstanbul Kaymakamlığı
Aydın Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İstanbul Tuzla Kaymakamlığı
İzmir Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İstanbul Esenyurt Kaymakamlığı
İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Kocaeli Derince Kaymakamlığı
Ankara Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Bursa Karacabey Kaymakamlığı
Gaziantep İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İstanbul Küçükçekmece Kaymakamlığı
İstanbul Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İzmir Tire Kaymakamlığı
Antalya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İzmir Vali Yardımcılığı
Mersin Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Ankara Vali Yardımcılığı
Adana Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, İstanbul Vali Yardımcılığı
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