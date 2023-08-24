https://sputniknews.com.tr/20230824/ispanyanin-bask-bolgesinde-termometreler-ilk-defa-453-santigrat-dereceyi-gordu-1074885134.html

İspanya'nın Bask bölgesinde termometreler ilk defa 45,3 santigrat dereceyi gördü

İspanya'nın Bask bölgesinde termometreler ilk defa 45,3 santigrat dereceyi gördü

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk bölgesinde 45,3 santigrat derece ile rekor hava sıcaklığı tespit edildi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T01:05+0300

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bask

termometre

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İspanya'da bu yaz döneminde dördüncü kez görülen aşırı sıcak hava dalgası en çok Bask bölgesinde etkili oldu.Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre, Sodupe ilçesinde kayıtlara geçen 45,3 santigrat derecelik hava sıcaklığının Bask bölgesinde şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığı olduğu bildirildi.Bask'ın üç büyük bölgesinden Alava'da 44,6 dereceyi gören hava sıcaklığının Bilbao Havaalanında 43,7'ye kadar çıktığı, sahil şeridindeki ortalama sıcaklığın da 36 derece civarında olduğu kaydedildi.İspanya genelinde aşırı sıcak havadan dolayı sivil koruma ekiplerinin kırmızı alarma geçtiği tek bölge Bask oldu.

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ispanya, bask, termometre