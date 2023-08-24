https://sputniknews.com.tr/20230824/ispanyanin-bask-bolgesinde-termometreler-ilk-defa-453-santigrat-dereceyi-gordu-1074885134.html
İspanya'nın Bask bölgesinde termometreler ilk defa 45,3 santigrat dereceyi gördü
İspanya'nın Bask bölgesinde termometreler ilk defa 45,3 santigrat dereceyi gördü
İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk bölgesinde 45,3 santigrat derece ile rekor hava sıcaklığı tespit edildi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T01:05+0300
2023-08-24T01:05+0300
2023-08-24T01:05+0300
dünya
ispanya
bask
termometre
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İspanya'da bu yaz döneminde dördüncü kez görülen aşırı sıcak hava dalgası en çok Bask bölgesinde etkili oldu.Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre, Sodupe ilçesinde kayıtlara geçen 45,3 santigrat derecelik hava sıcaklığının Bask bölgesinde şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığı olduğu bildirildi.Bask'ın üç büyük bölgesinden Alava'da 44,6 dereceyi gören hava sıcaklığının Bilbao Havaalanında 43,7'ye kadar çıktığı, sahil şeridindeki ortalama sıcaklığın da 36 derece civarında olduğu kaydedildi.İspanya genelinde aşırı sıcak havadan dolayı sivil koruma ekiplerinin kırmızı alarma geçtiği tek bölge Bask oldu.
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ispanya, bask, termometre
ispanya, bask, termometre
İspanya'nın Bask bölgesinde termometreler ilk defa 45,3 santigrat dereceyi gördü
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İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk bölgesinde 45,3 santigrat derece ile rekor hava sıcaklığı tespit edildi.
İspanya'da bu yaz döneminde dördüncü kez görülen aşırı sıcak hava dalgası en çok Bask bölgesinde etkili oldu.
Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre, Sodupe ilçesinde kayıtlara geçen 45,3 santigrat derecelik hava sıcaklığının Bask bölgesinde şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığı olduğu bildirildi.
Bask'ın üç büyük bölgesinden Alava'da 44,6 dereceyi gören hava sıcaklığının Bilbao Havaalanında 43,7'ye kadar çıktığı, sahil şeridindeki ortalama sıcaklığın da 36 derece civarında olduğu kaydedildi.
İspanya genelinde aşırı sıcak havadan dolayı sivil koruma ekiplerinin kırmızı alarma geçtiği tek bölge Bask oldu.