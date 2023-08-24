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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/herson-vali-vekili-saldodan-turkiyeye-feribot-seferleri-yeniden-baslatma-teklifi-1074919597.html
Herson Vali Vekili Saldo’dan Türkiye’ye feribot seferleri yeniden başlatma teklifi
Herson Vali Vekili Saldo’dan Türkiye’ye feribot seferleri yeniden başlatma teklifi
Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, 2007’de faaliyet gösteren Herson Bölgesi’ndeki Skadovsk limanı ve Zonguldak arasındaki feribot... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
herson
zonguldak
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Herson Vali Vekili Saldo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, 2007’de faaliyet gösteren Herson Bölgesi’ndeki Skadovsk limanı ve Zonguldak arasındaki feribot seferlerini yeniden başlatmayı teklif etti.Herson Vali Vekili Saldo, bugün Rusya Deevlet Başkanı Putin’le görüşme sırasında, “Günümüzde tahıl anlaşmasının olmaması bağlamında, 2007’de Karadeniz’deki Skadovsk limanından Zonguldak ve İstanbul’a uyguladığımız ticaret yolunu yeniden başlatma teklifi var” ifadesini kullandı.Vali Vekili, “Feribot seferleri çalışıyordu ve 1200’den fazla yabancı gemi girişi oluyordu” diye ekledi.Putin, Saldo’nun teklifine, “Tamam” dedi.
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herson, zonguldak, feribot
herson, zonguldak, feribot

Herson Vali Vekili Saldo’dan Türkiye’ye feribot seferleri yeniden başlatma teklifi

23:53 24.08.2023 (güncellendi: 23:55 24.08.2023)
© AAZonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası üzerine dün başlatılan çalışmalar, herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine bitirildi.
Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası üzerine dün başlatılan çalışmalar, herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine bitirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA
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Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, 2007’de faaliyet gösteren Herson Bölgesi’ndeki Skadovsk limanı ve Zonguldak arasındaki feribot seferlerini yeniden başlatmayı teklif etti.
Herson Vali Vekili Saldo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, 2007’de faaliyet gösteren Herson Bölgesi’ndeki Skadovsk limanı ve Zonguldak arasındaki feribot seferlerini yeniden başlatmayı teklif etti.
Herson Vali Vekili Saldo, bugün Rusya Deevlet Başkanı Putin’le görüşme sırasında, “Günümüzde tahıl anlaşmasının olmaması bağlamında, 2007’de Karadeniz’deki Skadovsk limanından Zonguldak ve İstanbul’a uyguladığımız ticaret yolunu yeniden başlatma teklifi var” ifadesini kullandı.
Vali Vekili, “Feribot seferleri çalışıyordu ve 1200’den fazla yabancı gemi girişi oluyordu” diye ekledi.
Putin, Saldo’nun teklifine, “Tamam” dedi.
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