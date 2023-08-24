https://sputniknews.com.tr/20230824/herson-vali-vekili-saldodan-turkiyeye-feribot-seferleri-yeniden-baslatma-teklifi-1074919597.html
Herson Vali Vekili Saldo’dan Türkiye’ye feribot seferleri yeniden başlatma teklifi
Herson Vali Vekili Saldo’dan Türkiye’ye feribot seferleri yeniden başlatma teklifi
Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, 2007’de faaliyet gösteren Herson Bölgesi’ndeki Skadovsk limanı ve Zonguldak arasındaki feribot... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T23:53+0300
2023-08-24T23:53+0300
2023-08-24T23:55+0300
ukrayna krizi
herson
zonguldak
feribot
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Herson Vali Vekili Saldo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, 2007’de faaliyet gösteren Herson Bölgesi’ndeki Skadovsk limanı ve Zonguldak arasındaki feribot seferlerini yeniden başlatmayı teklif etti.Herson Vali Vekili Saldo, bugün Rusya Deevlet Başkanı Putin’le görüşme sırasında, “Günümüzde tahıl anlaşmasının olmaması bağlamında, 2007’de Karadeniz’deki Skadovsk limanından Zonguldak ve İstanbul’a uyguladığımız ticaret yolunu yeniden başlatma teklifi var” ifadesini kullandı.Vali Vekili, “Feribot seferleri çalışıyordu ve 1200’den fazla yabancı gemi girişi oluyordu” diye ekledi.Putin, Saldo’nun teklifine, “Tamam” dedi.
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herson, zonguldak, feribot
herson, zonguldak, feribot
Herson Vali Vekili Saldo’dan Türkiye’ye feribot seferleri yeniden başlatma teklifi
23:53 24.08.2023 (güncellendi: 23:55 24.08.2023) Abone ol
Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, 2007’de faaliyet gösteren Herson Bölgesi’ndeki Skadovsk limanı ve Zonguldak arasındaki feribot seferlerini yeniden başlatmayı teklif etti.
Herson Vali Vekili Saldo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, 2007’de faaliyet gösteren Herson Bölgesi’ndeki Skadovsk limanı ve Zonguldak arasındaki feribot seferlerini yeniden başlatmayı teklif etti.
Herson Vali Vekili Saldo, bugün Rusya Deevlet Başkanı Putin’le görüşme sırasında, “Günümüzde tahıl anlaşmasının olmaması bağlamında, 2007’de Karadeniz’deki Skadovsk limanından Zonguldak ve İstanbul’a uyguladığımız ticaret yolunu yeniden başlatma teklifi var” ifadesini kullandı.
Vali Vekili, “Feribot seferleri çalışıyordu ve 1200’den fazla yabancı gemi girişi oluyordu” diye ekledi.
Putin, Saldo’nun teklifine, “Tamam” dedi.