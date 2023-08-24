https://sputniknews.com.tr/20230824/gozler-merkez-bankasinin-faiz-kararinda-ekonomistler-ne-bekliyor-1074887388.html

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını son toplantısında 250... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T05:57+0300

2023-08-24T05:57+0300

2023-08-24T05:57+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

faiz artırımı

faiz oranı

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Piyasalar, bugün (24 Ağustos) gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısını bekliyor. Merkez Bankası, saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15.00'den yüzde 17.50'ye yükseltilmişti.Ekonomistlerin tahminleri ne yönde?24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20.00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230823/tuketici-guven-endeksi-agustosta-yuzde-15-geriledi-1074858038.html

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