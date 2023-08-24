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Gaziosmanpaşa Belediyesi, İBB'nin iptal ettiği hatlara ring sefer koydu
Gaziosmanpaşa Belediyesi, İBB'nin iptal ettiği hatlara ring sefer koydu
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) iptal edilen minibüs hatlarında ring seferleri koyduklarını açıkladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
gaziosmanpaşa
ibb
minibüs
ring
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yaptığı basın açıklamasında, İstanbul genelinde son zamanlarda bazı minibüs hatlarının İBB tarafından iptal edildiğini söyledi.İlçedeki hatların iptal edildiğini duraklarda bekleyen vatandaşların şikayetleri ve talepleri üzerine öğrendiklerini anlatan Usta, "Baktık ki birçok ilçede birçok hat iptal edilmiş. Umarım bu konuda büyükşehir belediyesi gerekli düzenlemeyi kısa zamanda yapar. Çünkü okullar açılıyor. Okullar açıldığı zaman bu talepler daha da fazla artacaktır " dedi.Usta, vatandaşların ihtiyacının karşılanması için belirli noktalardan ücretsiz ring seferleri düzenlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
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gaziosmanpaşa, ibb, minibüs, ring

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İBB'nin iptal ettiği hatlara ring sefer koydu

16:26 24.08.2023 (güncellendi: 16:29 24.08.2023)
© İHA / SELİM BAYRAKTARBakırköy'de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde bir minibüs şoförüne 10 yolcu fazla aldığı için ceza kesildi.
Bakırköy'de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde bir minibüs şoförüne 10 yolcu fazla aldığı için ceza kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© İHA / SELİM BAYRAKTAR
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) iptal edilen minibüs hatlarında ring seferleri koyduklarını açıkladı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yaptığı basın açıklamasında, İstanbul genelinde son zamanlarda bazı minibüs hatlarının İBB tarafından iptal edildiğini söyledi.
İlçedeki hatların iptal edildiğini duraklarda bekleyen vatandaşların şikayetleri ve talepleri üzerine öğrendiklerini anlatan Usta, "Baktık ki birçok ilçede birçok hat iptal edilmiş. Umarım bu konuda büyükşehir belediyesi gerekli düzenlemeyi kısa zamanda yapar. Çünkü okullar açılıyor. Okullar açıldığı zaman bu talepler daha da fazla artacaktır " dedi.
Usta, vatandaşların ihtiyacının karşılanması için belirli noktalardan ücretsiz ring seferleri düzenlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Servis taleplerinin başında hastaneler, metro istasyonları ve otobüs durakları geliyor. Vatandaşlarımızın talebine, hareketlilik saatine ve yoğunluğuna göre bu servisleri düzenliyoruz. İlçemizin merkezine ve değişik noktalara, özellikle hastane eksenli ring servislerini vatandaşa hizmet olarak vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bu çok kalıcı bir çözüm olmaz. Büyükşehir belediyesi tarafından, bu süreçte umarız minibüs hatlarının, minibüs duraklarının, otobüs hatlarının ve otobüs duraklarının vatandaşların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenme çalışması yapılır."
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