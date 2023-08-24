https://sputniknews.com.tr/20230824/gaziosmanpasa-belediyesi-ibbnin-iptal-ettigi--hatlara-ring-sefer-koydu-1074905780.html

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İBB'nin iptal ettiği hatlara ring sefer koydu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İBB'nin iptal ettiği hatlara ring sefer koydu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) iptal edilen minibüs hatlarında ring seferleri koyduklarını açıkladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T16:26+0300

2023-08-24T16:26+0300

2023-08-24T16:29+0300

türkiye

gaziosmanpaşa

ibb

minibüs

ring

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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yaptığı basın açıklamasında, İstanbul genelinde son zamanlarda bazı minibüs hatlarının İBB tarafından iptal edildiğini söyledi.İlçedeki hatların iptal edildiğini duraklarda bekleyen vatandaşların şikayetleri ve talepleri üzerine öğrendiklerini anlatan Usta, "Baktık ki birçok ilçede birçok hat iptal edilmiş. Umarım bu konuda büyükşehir belediyesi gerekli düzenlemeyi kısa zamanda yapar. Çünkü okullar açılıyor. Okullar açıldığı zaman bu talepler daha da fazla artacaktır " dedi.Usta, vatandaşların ihtiyacının karşılanması için belirli noktalardan ücretsiz ring seferleri düzenlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

türkiye

gaziosmanpaşa

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gaziosmanpaşa, ibb, minibüs, ring