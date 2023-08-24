Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: 'Bugün İstanbul'a gelecek'

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."