https://sputniknews.com.tr/20230824/fenerbahce-yeni-transferini-resmen-acikladi-1074890755.html
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: 'Bugün İstanbul'a gelecek'
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: 'Bugün İstanbul'a gelecek'
Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler başarılı eldivenin bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T09:11+0300
2023-08-24T09:11+0300
2023-08-24T09:58+0300
spor
fenerbahçe
dominik livakovic
transfer
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Fenerbahçe Dominik Livakovic'i resmen açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230822/besiktas-talisca-ve-sergio-ramosla-yaptigi-transfer-gorusmelerini-sonlandirdi-1074820014.html
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fenerbahçe, dominik livakovic, transfer
fenerbahçe, dominik livakovic, transfer
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: 'Bugün İstanbul'a gelecek'
09:11 24.08.2023 (güncellendi: 09:58 24.08.2023) Abone ol
Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler başarılı eldivenin bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Fenerbahçe Dominik Livakovic'i resmen açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."