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Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: 'Bugün İstanbul'a gelecek'
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: 'Bugün İstanbul'a gelecek'
Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler başarılı eldivenin bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Dominik Livakovic'i resmen açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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fenerbahçe, dominik livakovic, transfer
fenerbahçe, dominik livakovic, transfer

Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: 'Bugün İstanbul'a gelecek'

09:11 24.08.2023 (güncellendi: 09:58 24.08.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDDominik Livakovic
Dominik Livakovic - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler başarılı eldivenin bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Fenerbahçe Dominik Livakovic'i resmen açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Beşiktaş - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
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Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos'la yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdı
22 Ağustos, 01:48
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