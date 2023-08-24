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https://sputniknews.com.tr/20230824/fenerbahce-twenteyi-farkli-yendi-1074917310.html
Fenerbahçe, Twente'yi farklı yendi
Fenerbahçe, Twente'yi farklı yendi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi sahasında 5-1 mağlup etti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:04+0300
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spor
fenerbahçe
hollanda
twente
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geldi.İlk yarı3. dakikada Fenerbahçe ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Vlap geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta gitti.16. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne kat etti. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 20. dakikada Twente öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kjölö, penaltı noktası üzerine çevirdi. Bu bölgede müsait pozisyondaki Ugalde'nin vuruşunda top direkten dönerken, Ugalde dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.23. dakikada Twente etkili geldi. Ceza yayı önü sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Ugalde'nin sert şutunda İrfan Can Eğribayat'tan dönen top Vlap'ta kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda İrfan Can açıyı kapatarak gole izin vermedi. Vlap bir kez daha tamamladı ancak İrfan Can aynı pozisyonda 3 kurtarış yaparak golü önledi. 33. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan korner atışının ardından topla buluşan Szymanski, sağdan ceza yayı üzerine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin uzak mesafeli kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.43. dakikada Twente 10 kişi kaldı. Regeer'in 41. dakikada Mert Müldür'e yaptığı hareket sonrasında hakem Andrew Madley oyuncuyu sarı kartla cezalandırırken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.İkinci yarı60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'yle verkaç yaparak sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, kale sahası önüne hareketlenen Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 2-1.62. dakikada fark 2'ye çıktı. Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, son çizgiye inip penaltı noktasına yerden ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.74. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Tadic'in hızlı kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Dzeko, ceza sahasına girip İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Mats Rots'tan sıyrılan bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 4-1. 90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel, Mats Rots tarafından düşürülünce hakem Andrew Madley, penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada topun başına geçen Tadic, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti: 5-1. Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
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fenerbahçe, hollanda, twente
fenerbahçe, hollanda, twente

Fenerbahçe, Twente'yi farklı yendi

22:04 24.08.2023 (güncellendi: 22:08 24.08.2023)
© SAMET YALÇIN-AW015664UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© SAMET YALÇIN-AW015664
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi sahasında 5-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geldi.

İlk yarı

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Vlap geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta gitti.
16. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne kat etti. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
20. dakikada Twente öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kjölö, penaltı noktası üzerine çevirdi. Bu bölgede müsait pozisyondaki Ugalde'nin vuruşunda top direkten dönerken, Ugalde dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.
23. dakikada Twente etkili geldi. Ceza yayı önü sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Ugalde'nin sert şutunda İrfan Can Eğribayat'tan dönen top Vlap'ta kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda İrfan Can açıyı kapatarak gole izin vermedi. Vlap bir kez daha tamamladı ancak İrfan Can aynı pozisyonda 3 kurtarış yaparak golü önledi.
33. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan korner atışının ardından topla buluşan Szymanski, sağdan ceza yayı üzerine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin uzak mesafeli kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.
43. dakikada Twente 10 kişi kaldı. Regeer'in 41. dakikada Mert Müldür'e yaptığı hareket sonrasında hakem Andrew Madley oyuncuyu sarı kartla cezalandırırken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'yle verkaç yaparak sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, kale sahası önüne hareketlenen Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 2-1.
62. dakikada fark 2'ye çıktı. Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, son çizgiye inip penaltı noktasına yerden ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.
74. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Tadic'in hızlı kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Dzeko, ceza sahasına girip İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Mats Rots'tan sıyrılan bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 4-1.
90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel, Mats Rots tarafından düşürülünce hakem Andrew Madley, penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada topun başına geçen Tadic, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti: 5-1.
Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
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