https://sputniknews.com.tr/20230824/faiz-karari-sonrasi-dolarda-hizli-dusus-1074901677.html

Faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş

Faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş

Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artırdı. Dolar faiz kararının ardından 26.68 TL seviyesine geriledi. Sabah saatlerinde dolar 27.20 liradan işlem... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T14:08+0300

2023-08-24T14:08+0300

2023-08-24T14:16+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

ekonomi

merkez bankası

euro

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Dolar/TL kuru güne 27,21 TL'den başlarken, Euro 29,676 TL'den başladı.TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.Merkez'in beklentilerin üstünde gelen faiz artışı kararının ardından dolar ve euro düştü. Dolar 26.64'e kadar gerilerken, euro 28.99'a kadar geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20230824/faiz-karari-oncesinde-dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074891119.html

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dolar, dolar/tl, ekonomi, merkez bankası, euro