https://sputniknews.com.tr/20230824/faiz-karari-sonrasi-dolarda-hizli-dusus-1074901677.html
Faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş
Faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş
Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artırdı. Dolar faiz kararının ardından 26.68 TL seviyesine geriledi. Sabah saatlerinde dolar 27.20 liradan işlem... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T14:08+0300
2023-08-24T14:08+0300
2023-08-24T14:16+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
ekonomi
merkez bankası
euro
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Dolar/TL kuru güne 27,21 TL'den başlarken, Euro 29,676 TL'den başladı.TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.Merkez'in beklentilerin üstünde gelen faiz artışı kararının ardından dolar ve euro düştü. Dolar 26.64'e kadar gerilerken, euro 28.99'a kadar geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/faiz-karari-oncesinde-dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074891119.html
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dolar, dolar/tl, ekonomi, merkez bankası, euro
dolar, dolar/tl, ekonomi, merkez bankası, euro
Faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş
14:08 24.08.2023 (güncellendi: 14:16 24.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artırdı. Dolar faiz kararının ardından 26.68 TL seviyesine geriledi. Sabah saatlerinde dolar 27.20 liradan işlem görüyordu.
Dolar/TL kuru güne 27,21 TL'den başlarken, Euro 29,676 TL'den başladı.TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.
Merkez'in beklentilerin üstünde gelen faiz artışı kararının ardından dolar ve euro düştü. Dolar 26.64'e kadar gerilerken, euro 28.99'a kadar geriledi.