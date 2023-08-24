https://sputniknews.com.tr/20230824/faiz-karari-oncesinde-dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074891119.html

Faiz kararı öncesinde dolar ve euro'da son durum ne?

Faiz kararı öncesinde dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2200 liradan, euro 29,5930 liradan güne başladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T09:23+0300

2023-08-24T09:23+0300

2023-08-24T09:23+0300

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Serbest piyasada 27,2180 liradan alınan dolar, 27,2200 liradan satılıyor. 29,5910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5930 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,2110 lira, euronun satış fiyatı ise 29,4910 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 681 lira, çeyrek altın 2 bin 722 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 857 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1921 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.602 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.85 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.85 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.389 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230823/dolar-kuru-bugun-ne-kadar--1074853811.html

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