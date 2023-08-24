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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır" dedi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T14:45+0300
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cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacak

14:45 24.08.2023 (güncellendi: 14:55 24.08.2023)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Amerika'da hamburgercide 8 saat ne konuştunuz? Kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? Devlet kurumlarını niçin hedef aldınız?
Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını bırakıp hatalarını kabul etsinler. Kaset kumpası ile oturdukları koltuğu madem terk edemiyorlar, hataları ile yüzleşsinler.
Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Bazı ürünlerde açgözlülükten kaynaklı fiyat balonu söndükçe milletimiz rahatlayacaktır.
Emeklilerle ilgili adımları atacağız. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız.
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