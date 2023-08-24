Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacak

Amerika'da hamburgercide 8 saat ne konuştunuz? Kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? Devlet kurumlarını niçin hedef aldınız? Amerika'da hamburgercide 8 saat ne konuştunuz? Kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? Devlet kurumlarını niçin hedef aldınız?

Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını bırakıp hatalarını kabul etsinler. Kaset kumpası ile oturdukları koltuğu madem terk edemiyorlar, hataları ile yüzleşsinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını bırakıp hatalarını kabul etsinler. Kaset kumpası ile oturdukları koltuğu madem terk edemiyorlar, hataları ile yüzleşsinler.

Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Bazı ürünlerde açgözlülükten kaynaklı fiyat balonu söndükçe milletimiz rahatlayacaktır. Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Bazı ürünlerde açgözlülükten kaynaklı fiyat balonu söndükçe milletimiz rahatlayacaktır.