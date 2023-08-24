https://sputniknews.com.tr/20230824/dto-kuresel-ticarette-otomobil-talebi-nedeniyle-canlanma-var-1074918155.html
DTÖ: Küresel ticarette otomobil talebi nedeniyle canlanma var
DTÖ: Küresel ticarette otomobil talebi nedeniyle canlanma var
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), güçlü otomotiv talebinin desteği ile küresel ticarette artış ivmesinin görüldüğünü bildirdi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:29+0300
2023-08-24T22:29+0300
2023-08-24T22:29+0300
dünya
dtö
dünya ticaret örgütü (dtö)
otomobil
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DTÖ tarafından yapılan açıklamada, “Ürün Ticareti Barometresine” göre, bu yılın haziran ayında küresel ticarette artış gözlemlendiği belirtildi.Mayısta 95,6 olan ticaret barometresinin haziran ayında 99,1 seviyesine yükseldiği ifade edilen açıklamada, küresel ürün ticaretinin, güçlü otomobil üretimi ve satışı dolayısıyla 2023 yılının ikinci çeyreğinde yeniden canlandığı kaydedildi.Açıklamada, ihracat siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine işaret edildi.
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dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), otomobil
dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), otomobil
DTÖ: Küresel ticarette otomobil talebi nedeniyle canlanma var
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), güçlü otomotiv talebinin desteği ile küresel ticarette artış ivmesinin görüldüğünü bildirdi.
DTÖ tarafından yapılan açıklamada, “Ürün Ticareti Barometresine” göre, bu yılın haziran ayında küresel ticarette artış gözlemlendiği belirtildi.
Mayısta 95,6 olan ticaret barometresinin haziran ayında 99,1 seviyesine yükseldiği ifade edilen açıklamada, küresel ürün ticaretinin, güçlü otomobil üretimi ve satışı dolayısıyla 2023 yılının ikinci çeyreğinde yeniden canlandığı kaydedildi.
Açıklamada, ihracat siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine işaret edildi.