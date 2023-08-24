https://sputniknews.com.tr/20230824/dto-kuresel-ticarette-otomobil-talebi-nedeniyle-canlanma-var-1074918155.html

DTÖ: Küresel ticarette otomobil talebi nedeniyle canlanma var

DTÖ: Küresel ticarette otomobil talebi nedeniyle canlanma var

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), güçlü otomotiv talebinin desteği ile küresel ticarette artış ivmesinin görüldüğünü bildirdi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T22:29+0300

2023-08-24T22:29+0300

2023-08-24T22:29+0300

dünya

dtö

dünya ticaret örgütü (dtö)

otomobil

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DTÖ tarafından yapılan açıklamada, “Ürün Ticareti Barometresine” göre, bu yılın haziran ayında küresel ticarette artış gözlemlendiği belirtildi.Mayısta 95,6 olan ticaret barometresinin haziran ayında 99,1 seviyesine yükseldiği ifade edilen açıklamada, küresel ürün ticaretinin, güçlü otomobil üretimi ve satışı dolayısıyla 2023 yılının ikinci çeyreğinde yeniden canlandığı kaydedildi.Açıklamada, ihracat siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine işaret edildi.

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dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), otomobil