https://sputniknews.com.tr/20230824/danimarkanin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-besinci-kez-disisleri-bakanligina-cagrildi--1074907127.html

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T16:57+0300

2023-08-24T16:57+0300

2023-08-24T16:57+0300

türkiye

danimarka

kuran-ı kerim

türkiye

dışişleri bakanlığı

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Maslahatgüzar daha önce 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde de bakanlığa çağrılmıştı.

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danimarka

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danimarkanın ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı kaçıncı kez dışişleri bakanlığına çağrıldı, danimarkanın ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı,