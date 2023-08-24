https://sputniknews.com.tr/20230824/danimarkanin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-besinci-kez-disisleri-bakanligina-cagrildi--1074907127.html
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T16:57+0300
2023-08-24T16:57+0300
2023-08-24T16:57+0300
türkiye
danimarka
kuran-ı kerim
türkiye
dışişleri bakanlığı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Maslahatgüzar daha önce 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde de bakanlığa çağrılmıştı.
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danimarkanın ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı kaçıncı kez dışişleri bakanlığına çağrıldı, danimarkanın ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı,
danimarkanın ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı kaçıncı kez dışişleri bakanlığına çağrıldı, danimarkanın ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı,
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Maslahatgüzar daha önce 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde de bakanlığa çağrılmıştı.