Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuşma yapıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230824/danimarkanin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-besinci-kez-disisleri-bakanligina-cagrildi--1074907127.html
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T16:57+0300
2023-08-24T16:57+0300
türkiye
danimarka
kuran-ı kerim
türkiye
dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0ab6bd56d318b138781b4d5c0c088dc4.jpg
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Maslahatgüzar daha önce 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde de bakanlığa çağrılmıştı.
türkiye
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_123:0:1023:675_1920x0_80_0_0_648e2a51d5b4ef36f9e9ec5d0280abd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
danimarkanın ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı kaçıncı kez dışişleri bakanlığına çağrıldı, danimarkanın ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı,
danimarkanın ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı kaçıncı kez dışişleri bakanlığına çağrıldı, danimarkanın ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı,

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

16:57 24.08.2023
© AADanimarka bayrağı
Danimarka bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Maslahatgüzar daha önce 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde de bakanlığa çağrılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала