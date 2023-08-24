https://sputniknews.com.tr/20230824/canakkaledeki-orman-yangininin-ardindan-aci-tablo-havadan-goruntulendi-1074910051.html
Çanakkale'deki orman yangınının ardından acı tablo havadan görüntülendi
Çanakkale'deki orman yangınının ardından acı tablo havadan görüntülendi
Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen 2 bin 650 hektar orman, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alan... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T17:38+0300
2023-08-24T17:38+0300
2023-08-24T17:38+0300
multimedya
çanakkale
yangın
söndürme
yangın söndürme
soğutma
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074909310_0:154:2953:1815_1920x0_80_0_0_ead92e3139aa4f3ec6c6aa8f6a5d4824.jpg
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074909310_164:0:2789:1969_1920x0_80_0_0_fa2f25bb6ee396544d9bb0d9ecea7ce3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, çanakkale, yangın, söndürme, yangın söndürme, soğutma, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı
фото, çanakkale, yangın, söndürme, yangın söndürme, soğutma, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı
Çanakkale'deki orman yangınının ardından acı tablo havadan görüntülendi Abone ol
Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen 2 bin 650 hektar orman, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alan, basın mensuplarınca havadan görüntülendi.
© İHA / EMRAH ELMAS - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW015405
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, kentteki orman yangınına ilişkin basın açıklamasının ardından, basın mensupları Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu bulunan helikopterlerle yangın sahasını görüntülemek için keşif helikopterleriyle havalandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, kentteki orman yangınına ilişkin basın açıklamasının ardından, basın mensupları Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu bulunan helikopterlerle yangın sahasını görüntülemek için keşif helikopterleriyle havalandı.
© İHA / EMRAH ELMAS - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW015405
Gazeteciler, yaklaşık 20 dakika süren tur süresince yangından etkilenen sahayı havadan gözlemleme ve görüntüleme imkanı buldu.
Gazeteciler, yaklaşık 20 dakika süren tur süresince yangından etkilenen sahayı havadan gözlemleme ve görüntüleme imkanı buldu.
© AA / Gökhan Balcı
Havadan yapılan tur sırasında yangının ilk çıktığı Damyeri mevki ve sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı 15 kilometrelik hattaki alanlar görüldü.
Havadan yapılan tur sırasında yangının ilk çıktığı Damyeri mevki ve sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı 15 kilometrelik hattaki alanlar görüldü.
© AA / Gökhan Balcı
Ekinlerin sahada havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü de gözlendi.
Ekinlerin sahada havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü de gözlendi.
© AA / Gökhan Balcı
Ayrıca bölgede havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmaları da kayıtlara yansıdı.
Ayrıca bölgede havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmaları da kayıtlara yansıdı.