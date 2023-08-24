Çanakkale'deki orman yangınının ardından acı tablo havadan görüntülendi

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Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen 2 bin 650 hektar orman, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alan, basın mensuplarınca havadan görüntülendi.