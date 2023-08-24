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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuşma yapıyor
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Çanakkale'deki orman yangınının ardından acı tablo havadan görüntülendi
Çanakkale'deki orman yangınının ardından acı tablo havadan görüntülendi
Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen 2 bin 650 hektar orman, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alan... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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фото, çanakkale, yangın, söndürme, yangın söndürme, soğutma, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı
фото, çanakkale, yangın, söndürme, yangın söndürme, soğutma, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı

Çanakkale'deki orman yangınının ardından acı tablo havadan görüntülendi

17:38 24.08.2023
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Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen 2 bin 650 hektar orman, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alan, basın mensuplarınca havadan görüntülendi.
© İHA / EMRAH ELMAS - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW015405

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, kentteki orman yangınına ilişkin basın açıklamasının ardından, basın mensupları Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu bulunan helikopterlerle yangın sahasını görüntülemek için keşif helikopterleriyle havalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı&#x27;nın, kentteki orman yangınına ilişkin basın açıklamasının ardından, basın mensupları Orman Yangın Yönetim Merkezi&#x27;nde konuşlu bulunan helikopterlerle yangın sahasını görüntülemek için keşif helikopterleriyle havalandı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / EMRAH ELMAS - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW015405

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, kentteki orman yangınına ilişkin basın açıklamasının ardından, basın mensupları Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu bulunan helikopterlerle yangın sahasını görüntülemek için keşif helikopterleriyle havalandı.

© İHA / EMRAH ELMAS - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW015405

Gazeteciler, yaklaşık 20 dakika süren tur süresince yangından etkilenen sahayı havadan gözlemleme ve görüntüleme imkanı buldu.

Gazeteciler, yaklaşık 20 dakika süren tur süresince yangından etkilenen sahayı havadan gözlemleme ve görüntüleme imkanı buldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / EMRAH ELMAS - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW015405

Gazeteciler, yaklaşık 20 dakika süren tur süresince yangından etkilenen sahayı havadan gözlemleme ve görüntüleme imkanı buldu.

© AA / Gökhan Balcı

Havadan yapılan tur sırasında yangının ilk çıktığı Damyeri mevki ve sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı 15 kilometrelik hattaki alanlar görüldü.

Havadan yapılan tur sırasında yangının ilk çıktığı Damyeri mevki ve sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı 15 kilometrelik hattaki alanlar görüldü. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Gökhan Balcı

Havadan yapılan tur sırasında yangının ilk çıktığı Damyeri mevki ve sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı 15 kilometrelik hattaki alanlar görüldü.

© AA / Gökhan Balcı

Ekinlerin sahada havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü de gözlendi.

Ekinlerin sahada havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü de gözlendi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Gökhan Balcı

Ekinlerin sahada havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü de gözlendi.

© AA / Gökhan Balcı

Ayrıca bölgede havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmaları da kayıtlara yansıdı.

Ayrıca bölgede havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmaları da kayıtlara yansıdı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Gökhan Balcı

Ayrıca bölgede havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmaları da kayıtlara yansıdı.

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