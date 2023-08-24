https://sputniknews.com.tr/20230824/canakkaledeki-orman-yangininda-3gun-bogaz-gemi-trafigi-askiya-alindi-1074889643.html
Çanakkale'deki orman yangınında 3. gün: Boğaz gemi trafiği askıya alındı
Çanakkale'deki orman yangınında 3. gün: Boğaz gemi trafiği askıya alındı
Çanakkale’de başlayan yangın 3. gününe girdi. Ekipler havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hava araçlarının denizden su... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T08:24+0300
2023-08-24T08:24+0300
2023-08-24T08:39+0300
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çanakkale
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eskişehir
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Çanakkale'de çıkan orman yangını 3. gününde de sürüyor. Alevler bin 500 hektarlık alanda etkili oluyor. Şiddetli rüzgar alevlerin yeniden büyümesine yol açıyor.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangındaki son duruma ilişkin, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız, Çanakkale yangınıyla alakalı. Hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibariyle bütün şartlar düne göre lehimize devam ediyor. Gün içerisinde yoğun enerji ile mücadele ettik. An itibariyle o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm zorladı. Arkadaşlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyorlar.Bugün, dünden daha iyi durumdayız, Çanakkale yangınıyla alakalı. Hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibariyle bütün şartlar düne göre lehimize devam ediyor. Gün içerisinde yoğun enerji ile mücadele ettik. An itibariyle o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm zorladı. Arkadaşlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyorlar" açıklamasını yaptı.9 ev yandı11 köyün tahliye edildiği bölgede yaklaşık 1250 kişi güvenli alanlara götürüldü. Ancak Ulupınar ve Yağcılar köyünde 9 ev yandı. Ekiplerin rahat hareket edebilmesi için de Çanakkale-Çan karayolunda sivil araç geçişine izin verilmiyor.Bir gazetecinin Çanakkale yangınının sebebinin belli olup olmadığını sorması üzerine Yumaklı, "Bunun sebebini henüz tespit edebilmiş değiliz. Başlangıç yeri itibarıyla bu yangının yine bir yerleşim merkezinin yanındaki bir araziden çıktığını tespit ettik ama sebebini henüz tespit edemedik. Onunla ilgili Valiliğimiz ve kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyorlar" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/bakan-yumakli-yanginlardaki-son-durumu-acikladi-butun-kosullar-dune-gore-lehimize-devam-ediyor-1074884671.html
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çanakkale, orman yangını, eskişehir
çanakkale, orman yangını, eskişehir
Çanakkale'deki orman yangınında 3. gün: Boğaz gemi trafiği askıya alındı
08:24 24.08.2023 (güncellendi: 08:39 24.08.2023) Abone ol
Çanakkale’de başlayan yangın 3. gününe girdi. Ekipler havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hava araçlarının denizden su alabilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
Çanakkale'de çıkan orman yangını 3. gününde de sürüyor. Alevler bin 500 hektarlık alanda etkili oluyor. Şiddetli rüzgar alevlerin yeniden büyümesine yol açıyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangındaki son duruma ilişkin, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız, Çanakkale yangınıyla alakalı. Hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibariyle bütün şartlar düne göre lehimize devam ediyor. Gün içerisinde yoğun enerji ile mücadele ettik. An itibariyle o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm zorladı. Arkadaşlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyorlar.Bugün, dünden daha iyi durumdayız, Çanakkale yangınıyla alakalı. Hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibariyle bütün şartlar düne göre lehimize devam ediyor. Gün içerisinde yoğun enerji ile mücadele ettik. An itibariyle o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm zorladı. Arkadaşlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyorlar" açıklamasını yaptı.
9 ev yandı
11 köyün tahliye edildiği bölgede yaklaşık 1250 kişi güvenli alanlara götürüldü. Ancak Ulupınar ve Yağcılar köyünde 9 ev yandı. Ekiplerin rahat hareket edebilmesi için de Çanakkale-Çan karayolunda sivil araç geçişine izin verilmiyor.
Bir gazetecinin Çanakkale yangınının sebebinin belli olup olmadığını sorması üzerine Yumaklı, "Bunun sebebini henüz tespit edebilmiş değiliz. Başlangıç yeri itibarıyla bu yangının yine bir yerleşim merkezinin yanındaki bir araziden çıktığını tespit ettik ama sebebini henüz tespit edemedik. Onunla ilgili Valiliğimiz ve kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyorlar" yanıtını verdi.