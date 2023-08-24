https://sputniknews.com.tr/20230824/canakkalede-yagcilar-koyunde-mezarliklar-alevlere-teslim-oldu-1074893431.html
Çanakkale’de Yağcılar Köyü’nde mezarlıklar alevlere teslim oldu
Çanakkale’de Yağcılar Köyü’nde mezarlıklar alevlere teslim oldu
Çanakkale’de çıkan orman yangını yerleşim alanlarını da küle çevirdi. Yangında büyük hasar alan Yağcılar Köyü’nde ise mezarlıklar alevlere teslim oldu. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T10:27+0300
2023-08-24T10:27+0300
2023-08-24T10:27+0300
türkiye
çanakkale
orman yangını
mezarlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074893273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76d4b8ef446fb1567eb374e144338a4f.jpg
Çanakkale’deki orman yangını rüzgarın etkisiyle birçok yerleşim alanını olumsuz etkiledi. Yağcılar Köyü ise yangından ağır hasar alan köylerden biri oldu. Yangın, Yağcılar Köyü’nde 4 evi yerle bir ederken, köy mezarlığı da yangına teslim oldu. Diğer yandan Yağcılar Köyü’nde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma personelinin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda yaralanan arama kurtarma personeline ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapıldı. Daha sonra yaralanan personel sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yürek burkan görüntülere sahne olan Yağlıca Köyü Mezarlığı hem havadan hem de karadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/gelibolu-yarimadasinda-makilik-alanda-yangin-cikti-1074872878.html
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074893273_159:0:1599:1080_1920x0_80_0_0_61b11c7ffcafa89ba518609eced6c4bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale, orman yangını, mezarlık
çanakkale, orman yangını, mezarlık
Çanakkale’de Yağcılar Köyü’nde mezarlıklar alevlere teslim oldu
Abone ol
Çanakkale’de çıkan orman yangını yerleşim alanlarını da küle çevirdi. Yangında büyük hasar alan Yağcılar Köyü’nde ise mezarlıklar alevlere teslim oldu.
Çanakkale’deki orman yangını rüzgarın etkisiyle birçok yerleşim alanını olumsuz etkiledi. Yağcılar Köyü ise yangından ağır hasar alan köylerden biri oldu. Yangın, Yağcılar Köyü’nde 4 evi yerle bir ederken, köy mezarlığı da yangına teslim oldu.
Diğer yandan Yağcılar Köyü’nde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma personelinin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda yaralanan arama kurtarma personeline ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapıldı.
Daha sonra yaralanan personel sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan yürek burkan görüntülere sahne olan Yağlıca Köyü Mezarlığı hem havadan hem de karadan görüntülendi.