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Çanakkale’de Yağcılar Köyü’nde mezarlıklar alevlere teslim oldu
Çanakkale’de Yağcılar Köyü’nde mezarlıklar alevlere teslim oldu
Çanakkale’de çıkan orman yangını yerleşim alanlarını da küle çevirdi. Yangında büyük hasar alan Yağcılar Köyü’nde ise mezarlıklar alevlere teslim oldu. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
çanakkale
orman yangını
mezarlık
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Çanakkale’deki orman yangını rüzgarın etkisiyle birçok yerleşim alanını olumsuz etkiledi. Yağcılar Köyü ise yangından ağır hasar alan köylerden biri oldu. Yangın, Yağcılar Köyü’nde 4 evi yerle bir ederken, köy mezarlığı da yangına teslim oldu. Diğer yandan Yağcılar Köyü’nde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma personelinin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda yaralanan arama kurtarma personeline ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapıldı. Daha sonra yaralanan personel sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yürek burkan görüntülere sahne olan Yağlıca Köyü Mezarlığı hem havadan hem de karadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/gelibolu-yarimadasinda-makilik-alanda-yangin-cikti-1074872878.html
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çanakkale, orman yangını, mezarlık
çanakkale, orman yangını, mezarlık

Çanakkale’de Yağcılar Köyü’nde mezarlıklar alevlere teslim oldu

10:27 24.08.2023
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - EMİR AKTAŞÇanakkale’de Yağcılar Köyü’nde mezarlıklar alevlere teslim oldu
Çanakkale’de Yağcılar Köyü’nde mezarlıklar alevlere teslim oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - EMİR AKTAŞ
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Çanakkale’de çıkan orman yangını yerleşim alanlarını da küle çevirdi. Yangında büyük hasar alan Yağcılar Köyü’nde ise mezarlıklar alevlere teslim oldu.
Çanakkale’deki orman yangını rüzgarın etkisiyle birçok yerleşim alanını olumsuz etkiledi. Yağcılar Köyü ise yangından ağır hasar alan köylerden biri oldu. Yangın, Yağcılar Köyü’nde 4 evi yerle bir ederken, köy mezarlığı da yangına teslim oldu.
Diğer yandan Yağcılar Köyü’nde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma personelinin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda yaralanan arama kurtarma personeline ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapıldı.
Daha sonra yaralanan personel sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan yürek burkan görüntülere sahne olan Yağlıca Köyü Mezarlığı hem havadan hem de karadan görüntülendi.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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