https://sputniknews.com.tr/20230824/canakkalede-yagcilar-koyunde-mezarliklar-alevlere-teslim-oldu-1074893431.html

Çanakkale’de Yağcılar Köyü’nde mezarlıklar alevlere teslim oldu

Çanakkale’de Yağcılar Köyü’nde mezarlıklar alevlere teslim oldu

Çanakkale’de çıkan orman yangını yerleşim alanlarını da küle çevirdi. Yangında büyük hasar alan Yağcılar Köyü’nde ise mezarlıklar alevlere teslim oldu. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T10:27+0300

2023-08-24T10:27+0300

2023-08-24T10:27+0300

türkiye

çanakkale

orman yangını

mezarlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074893273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76d4b8ef446fb1567eb374e144338a4f.jpg

Çanakkale’deki orman yangını rüzgarın etkisiyle birçok yerleşim alanını olumsuz etkiledi. Yağcılar Köyü ise yangından ağır hasar alan köylerden biri oldu. Yangın, Yağcılar Köyü’nde 4 evi yerle bir ederken, köy mezarlığı da yangına teslim oldu. Diğer yandan Yağcılar Köyü’nde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma personelinin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda yaralanan arama kurtarma personeline ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapıldı. Daha sonra yaralanan personel sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yürek burkan görüntülere sahne olan Yağlıca Köyü Mezarlığı hem havadan hem de karadan görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20230823/gelibolu-yarimadasinda-makilik-alanda-yangin-cikti-1074872878.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, orman yangını, mezarlık