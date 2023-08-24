https://sputniknews.com.tr/20230824/biden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-duyurdu-1074918782.html

Biden, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar duyurdu

Biden, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, bugün kutlanan Ukrayna Bağımsızlık Günü vesilesiyle, “binlerce Ukraynalı çocuğu zorla Rusya’ya çıkaran” kişilere karşı yaptırım... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T23:23+0300

2023-08-24T23:23+0300

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dünya

joe biden

vladimir putin

rusya

abd

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ABD Başkanı Biden’in yazılı açıklamasında, “Bugün, Ukraynalı çocukların zorla yerinden edilmesinden ve sınır dışı edilmesinden sorumlu kişileri adalete teslim etmek ve bu çocukların ailelerine geri dönmesini talep etmek için yeni yaptırımları duyuruyoruz” ifadesine yer verildi.Yaptırım uygulanan kişilerin listesi henüz yayınlanmadı.Biden ayrıca Ukrayna’yı, bugün kutladığı Bağımsızlık Günü vesilesiyle tebrik ederek ABD’nin Ukrayna’ya gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukraynalı çocukları çalmadığını, aksine çatışma bölgesinden tahliye ederek kurtardığını açıklamıştı.

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