Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230824/biden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-duyurdu-1074918782.html
Biden, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar duyurdu
Biden, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden, bugün kutlanan Ukrayna Bağımsızlık Günü vesilesiyle, “binlerce Ukraynalı çocuğu zorla Rusya’ya çıkaran” kişilere karşı yaptırım... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T23:23+0300
2023-08-24T23:23+0300
dünya
joe biden
vladimir putin
rusya
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073482283_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_a659cfb40c49bbdb25f8da41e0d2d331.jpg
ABD Başkanı Biden’in yazılı açıklamasında, “Bugün, Ukraynalı çocukların zorla yerinden edilmesinden ve sınır dışı edilmesinden sorumlu kişileri adalete teslim etmek ve bu çocukların ailelerine geri dönmesini talep etmek için yeni yaptırımları duyuruyoruz” ifadesine yer verildi.Yaptırım uygulanan kişilerin listesi henüz yayınlanmadı.Biden ayrıca Ukrayna’yı, bugün kutladığı Bağımsızlık Günü vesilesiyle tebrik ederek ABD’nin Ukrayna’ya gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukraynalı çocukları çalmadığını, aksine çatışma bölgesinden tahliye ederek kurtardığını açıklamıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073482283_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_6f32634c7481a976cbc53356003c6635.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, vladimir putin, rusya, abd
joe biden, vladimir putin, rusya, abd

Biden, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar duyurdu

23:23 24.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, bugün kutlanan Ukrayna Bağımsızlık Günü vesilesiyle, “binlerce Ukraynalı çocuğu zorla Rusya’ya çıkaran” kişilere karşı yaptırım uygulanacağını duyurdu.
ABD Başkanı Biden’in yazılı açıklamasında, “Bugün, Ukraynalı çocukların zorla yerinden edilmesinden ve sınır dışı edilmesinden sorumlu kişileri adalete teslim etmek ve bu çocukların ailelerine geri dönmesini talep etmek için yeni yaptırımları duyuruyoruz” ifadesine yer verildi.
Yaptırım uygulanan kişilerin listesi henüz yayınlanmadı.
Biden ayrıca Ukrayna’yı, bugün kutladığı Bağımsızlık Günü vesilesiyle tebrik ederek ABD’nin Ukrayna’ya gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukraynalı çocukları çalmadığını, aksine çatışma bölgesinden tahliye ederek kurtardığını açıklamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала