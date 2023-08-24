https://sputniknews.com.tr/20230824/biden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-duyurdu-1074918782.html
Biden, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar duyurdu
Biden, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden, bugün kutlanan Ukrayna Bağımsızlık Günü vesilesiyle, “binlerce Ukraynalı çocuğu zorla Rusya’ya çıkaran” kişilere karşı yaptırım... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T23:23+0300
2023-08-24T23:23+0300
2023-08-24T23:23+0300
dünya
joe biden
vladimir putin
rusya
abd
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ABD Başkanı Biden’in yazılı açıklamasında, “Bugün, Ukraynalı çocukların zorla yerinden edilmesinden ve sınır dışı edilmesinden sorumlu kişileri adalete teslim etmek ve bu çocukların ailelerine geri dönmesini talep etmek için yeni yaptırımları duyuruyoruz” ifadesine yer verildi.Yaptırım uygulanan kişilerin listesi henüz yayınlanmadı.Biden ayrıca Ukrayna’yı, bugün kutladığı Bağımsızlık Günü vesilesiyle tebrik ederek ABD’nin Ukrayna’ya gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukraynalı çocukları çalmadığını, aksine çatışma bölgesinden tahliye ederek kurtardığını açıklamıştı.
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joe biden, vladimir putin, rusya, abd
joe biden, vladimir putin, rusya, abd
Biden, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar duyurdu
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ABD Başkanı Joe Biden, bugün kutlanan Ukrayna Bağımsızlık Günü vesilesiyle, “binlerce Ukraynalı çocuğu zorla Rusya’ya çıkaran” kişilere karşı yaptırım uygulanacağını duyurdu.
ABD Başkanı Biden’in yazılı açıklamasında, “Bugün, Ukraynalı çocukların zorla yerinden edilmesinden ve sınır dışı edilmesinden sorumlu kişileri adalete teslim etmek ve bu çocukların ailelerine geri dönmesini talep etmek için yeni yaptırımları duyuruyoruz” ifadesine yer verildi.
Yaptırım uygulanan kişilerin listesi henüz yayınlanmadı.
Biden ayrıca Ukrayna’yı, bugün kutladığı Bağımsızlık Günü vesilesiyle tebrik ederek ABD’nin Ukrayna’ya gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukraynalı çocukları çalmadığını, aksine çatışma bölgesinden tahliye ederek kurtardığını açıklamıştı.