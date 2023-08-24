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https://sputniknews.com.tr/20230824/belarusta-kgao-uyesi-ulkelerin-ortak-tatbikati-yapilacak-1074918667.html
Belarus’ta KGAÖ üyesi ülkelerin ortak tatbikatı yapılacak
Belarus’ta KGAÖ üyesi ülkelerin ortak tatbikatı yapılacak
Belarus Savunma Bakanlığı, ‘Askeri Kardeşlik’ adı verilen KGAÖ üyesi ülkelerin ortak tatbikatının Belarus'ta yapılacağını açıkladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T23:20+0300
2023-08-24T23:20+0300
dünya
belarus
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
belarus savunma bakanlığı
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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin ‘Askeri Kardeşlik’ ortak operasyonel-stratejik tatbikatının 1-6 Eylül tarihleri arasında Belarus’ta düzenleneceği belirtildi.Açıklamada, " Askeri Kardeşlik - 2023 tatbikatının genel planında, KGAÖ birliklerinin (Kolektif Kuvvetler) çeşitli bileşenlerinin eğitimini birleştiren ortak ve özel tatbikatlar planlanıyor.Tatbikata katılacak askeri birlikler 25 Ağustos’tan itibaren Belarus Cumhuriyeti'ne gelmeye başlayacak" denildi.Doğu Avrupa bölgesindeki kriz durumunu çözmeye yönelik KGAÖ kolektif güvenlik sisteminin güç ve araçlarının kullanımı görevlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra, Kolektif Acil Müdahale Kuvvetleri ile ‘Etkileşim-2023’ ortak tatbikatının yapılması öngörülüyor.Ayrıca KGAÖ üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin istihbarat güç ve araçların kullanılması görevlerinin yerine getirileceği ‘Arama-2023’ özel tatbikatı, KGAÖ üyesi ülkeleri birliklerinin lojistik, teknik destek ve araçlarının işleneceği ‘Echelon-2023’ özel tatbikatı ve nükleer ve radyasyon açısından güvenliği sağlamaya yönelik talimlerin yapılacağı ‘Bariyer-2023’ tatbikatının düzenlenmesi planlanıyor.Tatbikatlarda Belarus'un Brest, Grodno ve Minsk bölgelerinin eğitim sahaları ve alanları kullanılacak.
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belarus, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), belarus savunma bakanlığı
belarus, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), belarus savunma bakanlığı

Belarus’ta KGAÖ üyesi ülkelerin ortak tatbikatı yapılacak

23:20 24.08.2023
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Belarus Savunma Bakanlığı
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Belarus Savunma Bakanlığı, ‘Askeri Kardeşlik’ adı verilen KGAÖ üyesi ülkelerin ortak tatbikatının Belarus'ta yapılacağını açıkladı.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin ‘Askeri Kardeşlik’ ortak operasyonel-stratejik tatbikatının 1-6 Eylül tarihleri arasında Belarus’ta düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, " Askeri Kardeşlik - 2023 tatbikatının genel planında, KGAÖ birliklerinin (Kolektif Kuvvetler) çeşitli bileşenlerinin eğitimini birleştiren ortak ve özel tatbikatlar planlanıyor.Tatbikata katılacak askeri birlikler 25 Ağustos’tan itibaren Belarus Cumhuriyeti'ne gelmeye başlayacak" denildi.
Doğu Avrupa bölgesindeki kriz durumunu çözmeye yönelik KGAÖ kolektif güvenlik sisteminin güç ve araçlarının kullanımı görevlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra, Kolektif Acil Müdahale Kuvvetleri ile ‘Etkileşim-2023’ ortak tatbikatının yapılması öngörülüyor.
Ayrıca KGAÖ üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin istihbarat güç ve araçların kullanılması görevlerinin yerine getirileceği ‘Arama-2023’ özel tatbikatı, KGAÖ üyesi ülkeleri birliklerinin lojistik, teknik destek ve araçlarının işleneceği ‘Echelon-2023’ özel tatbikatı ve nükleer ve radyasyon açısından güvenliği sağlamaya yönelik talimlerin yapılacağı ‘Bariyer-2023’ tatbikatının düzenlenmesi planlanıyor.
Tatbikatlarda Belarus'un Brest, Grodno ve Minsk bölgelerinin eğitim sahaları ve alanları kullanılacak.
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