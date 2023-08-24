https://sputniknews.com.tr/20230824/bati-basini-norvec-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-verecek-1074916645.html

Batı basını: Norveç, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verecek

Batı basını: Norveç, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verecek

Norveç televizyonu TV2’nin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Norveç hükümeti F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya tedarikine yönelik programa katılma... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T21:42+0300

2023-08-24T21:42+0300

2023-08-24T21:42+0300

norveç

ukrayna krizi

f-16

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071476937_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_17ed86cf0dd4650137193bb47e8c52f9.jpg

Norveç televizyonu ülkenin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları vereceğini iddia etti. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Oslo’nun Kiev’e bu uçakları vermesi halinde Norveç, Hollanda ve Danimarka'nın ardından Ukrayna ordusuna F-16 tedarik etme kararı alan üçüncü ülke olacak.Batı medyası, geçen yıl Norveç Hava Kuvvetlerinin 57 adet F-16 savaş uçağını kullanmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Daha sonra Oslo bu uçaklardan 32’sini Romanya'ya, 12’sini de ABD Hava Kuvvetleri pilotlarını eğiten özel bir şirkete satma kararı almıştı. Uzmanlar özellikle bu 12 F-16 savaş uçağının Kiev’e verilebileceğini belirtiyor.Ağustos ayı ortalarında ABD, Ukraynalı pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, Danimarka ve Hollanda'daki F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay vermişti.

norveç

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

norveç, f-16, ukrayna, ukrayna krizi