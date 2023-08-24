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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/bati-basini-norvec-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-verecek-1074916645.html
Batı basını: Norveç, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verecek
Batı basını: Norveç, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verecek
Norveç televizyonu TV2’nin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Norveç hükümeti F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya tedarikine yönelik programa katılma... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T21:42+0300
2023-08-24T21:42+0300
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Norveç televizyonu ülkenin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları vereceğini iddia etti. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Oslo’nun Kiev’e bu uçakları vermesi halinde Norveç, Hollanda ve Danimarka'nın ardından Ukrayna ordusuna F-16 tedarik etme kararı alan üçüncü ülke olacak.Batı medyası, geçen yıl Norveç Hava Kuvvetlerinin 57 adet F-16 savaş uçağını kullanmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Daha sonra Oslo bu uçaklardan 32’sini Romanya'ya, 12’sini de ABD Hava Kuvvetleri pilotlarını eğiten özel bir şirkete satma kararı almıştı. Uzmanlar özellikle bu 12 F-16 savaş uçağının Kiev’e verilebileceğini belirtiyor.Ağustos ayı ortalarında ABD, Ukraynalı pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, Danimarka ve Hollanda'daki F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay vermişti.
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norveç, f-16, ukrayna, ukrayna krizi
norveç, f-16, ukrayna, ukrayna krizi

Batı basını: Norveç, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verecek

21:42 24.08.2023
© AFP 2023F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023
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Norveç televizyonu TV2’nin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Norveç hükümeti F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya tedarikine yönelik programa katılma kararı aldı.
Norveç televizyonu ülkenin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları vereceğini iddia etti. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Oslo’nun Kiev’e bu uçakları vermesi halinde Norveç, Hollanda ve Danimarka'nın ardından Ukrayna ordusuna F-16 tedarik etme kararı alan üçüncü ülke olacak.
Batı medyası, geçen yıl Norveç Hava Kuvvetlerinin 57 adet F-16 savaş uçağını kullanmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Daha sonra Oslo bu uçaklardan 32’sini Romanya'ya, 12’sini de ABD Hava Kuvvetleri pilotlarını eğiten özel bir şirkete satma kararı almıştı. Uzmanlar özellikle bu 12 F-16 savaş uçağının Kiev’e verilebileceğini belirtiyor.
Ağustos ayı ortalarında ABD, Ukraynalı pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, Danimarka ve Hollanda'daki F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay vermişti.
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