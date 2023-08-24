https://sputniknews.com.tr/20230824/bakan-yumakli-canakkaledeki-yangin-48-saat-dolmadan-kontrol-altina-alindi-1074895384.html

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangın 48 saat dolmadan kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangın 48 saat dolmadan kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan Yumaklı, Çanakkale- Çan... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T11:09+0300

2023-08-24T11:09+0300

2023-08-24T11:27+0300

türkiye

çanakkale

orman yangını

eskişehir

ibrahim yumaklı

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Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "48 saat dolmadan kontrol altına alındı" dedi. Yangında 4 bin 80 hektarlık alan etkilendiğini söyleyen bakan, gemi trafiği askıya alınan Çanakkale Boğazı'nın tek yönlü ve kapatılan karayollarının açılacağını ifade etti.Yangının nedenine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, "Yangın bir yerleşim yerine yakın araziden çıktı. Sebebini kolluk kuvveti arkadaşlarımız araştırıyor" dedi.Yumaklı ayrıca, Eskişehir'deki yangının da kontrol altına alındığını bildirdi.Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Bizden dualarını esirgemeyen milletimizin emeğiyle 48 saat dolmadan kontrol altına alındı. Ben bir kez daha Çanakkale ruhunu gösteren taraflara teşekkür ediyorum. 7 vatandaşımızın kronik rahatsızlıkları olanları vardı, 1 gönüllümüzde yaralanma söz konusuydu. Herhangi bir hayati durumları yok. Can kaybımızın olmaması bizi son derece mutlu etti. Etkilenen alanda yaşayan ekosistemdeki canlılar için içimiz yandı açıkçası. 7 ev hasarlı, bunlardan 3'ü kullanılmayan evdi. 29 adet ahır benzeri yapı hasarlandı. Bazı sebze-meyve bahçeleri yine... Konular için ilgili bakanlık yetkilisi arkadaşlar sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. 10 uçak ve 38 helikoptere çıktık.'Aktif yangın söz konusu değil'Hava araçlarımız şu ana kadar 503 saat uçuş yaptı, 2 bin 828 sorti yaptı, yaklaşık 9 bin tona yakın suyu da yangın alanında kullandı. İHA'lar, sadece dünyada 2 ülke kullanıyor, bizim gözümüz ve kulağımız. Biz onlardan aldığımız anlık görüntüleri sahadaki arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. İHA'lar 24 saat boyunca havadaydı. Yaklaşık 790 kara aracı kullanıldı. 3 bin 175 personel sahada mücadele etti. Çanakkale-Çan Karayolu ulaşıma açılmış olacak. Boğaz trafiği de tek yönlü ulaşıma açılmış olacak.Eskişehir'de çıkan yangın da 260 hektarlık ormanlık alanı etkilemişti. O yangın da kontrol altına alındı. An itibariyle ülkemizde herhangi bir aktif yangın söz konusu değil."

https://sputniknews.com.tr/20230824/canakkaledeki-orman-yangininda-3gun-bogaz-gemi-trafigi-askiya-alindi-1074889643.html

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çanakkale, orman yangını, eskişehir, ibrahim yumaklı