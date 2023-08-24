https://sputniknews.com.tr/20230824/bakan-simsekten-faiz-mesaji-kararliyiz-1074902351.html
Bakan Şimşek'ten faiz mesajı: 'Kararlıyız'
Bakan Şimşek'ten faiz mesajı: 'Kararlıyız'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın kararı sonrasında "Kararlıyız" mesajı paylaştı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T14:36+0300
2023-08-24T14:36+0300
2023-08-24T14:52+0300
ekonomi
mehmet şimşek
merkez bankası
faiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artışını değerlendirdi. Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" açıklaması yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/faiz-karari-sonrasi-dolarda-hizli-dusus-1074901677.html
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mehmet şimşek, merkez bankası, faiz
mehmet şimşek, merkez bankası, faiz
Bakan Şimşek'ten faiz mesajı: 'Kararlıyız'
14:36 24.08.2023 (güncellendi: 14:52 24.08.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın kararı sonrasında "Kararlıyız" mesajı paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artışını değerlendirdi.
Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" açıklaması yaptı.