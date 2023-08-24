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https://sputniknews.com.tr/20230824/bakan-fidandan-ikbyde-pkk-aciklamasi-bu-virusu-iraktan-da-hep-beraber-temizleyecegiz-1074914756.html
Bakan Fidan'dan IKBY'de PKK açıklaması: Bu virüsü Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz
Bakan Fidan'dan IKBY'de PKK açıklaması: Bu virüsü Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğine ilişkin, "Terör belasından kurtulmak için yapacağımız daha çok iş... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T20:35+0300
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türkiye
ikby
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
neçirvan barzani
mesrur barzani
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Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, buradaki temaslarının tamamlayarak, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geçti.Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile basın toplantısı düzenlediBakan Fidan daha IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Fidan, Barzani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Dışişleri Bakanı sıfatıyla Irak'a yaptığı ilk ziyarette Bağdat'taki temaslarının ardından bugün Erbil'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için IKBY Başbakanı Barzani ve bölgesel yönetim makamlarına en içten teşekkürlerini sunduğunu söyledi.Fidan, Erbil'deki temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiklerini, IKBY Başbakanı Barzani ile de ikili ilişkileri etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.Fidan, Türkiye ve Irak ilişkilerinin çok dinamik bir şekilde ilerlediğine işaret ederek Türkiye'nin Bağdat ve Erbil'le ilişkilerinin her zaman ve her düzlemde önemini ülkenin gündeminde koruduğunu vurguladı.Bağdat ziyareti esnasında gündemde çok yoğun konular olduğunu aktaran Fidan, "Ekonomik konuları, Kalkınma Yolu Projesi, terörle mücadele, su meselesi ve Irak'ın yeniden imarı, altyapı ve üstyapı projeleri gibi konuları ilgili makamlarla başta Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok tarafla görüşme imkanımız oldu. Buna ilavaten Bağdat'ta hükümeti oluşturan siyasi parti yöneticileri ve liderleriyle bir araya geldik. Onlarla da hem Türkiye ile ilişkileri hem bölgesel konuları hem Irak'ın konularını konuşma imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.Fidan, bugün Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile sabah görüştüklerini ve Başbakan Mesrur Barzani ile de hem ikili hem heyetler arası görüşmeleri olduğunu kaydetti.Görüşme esnasında başta terörle mücadele olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret gibi birçok konuyu gözden geçirme imkanları olduğunu aktaran Fidan, Erbil'in Irak'ın sıkıntılı yıllarında her zaman bir istikrar ve güvenlik şehri olarak devam ettiğini dile getirdi.Fidan, bu istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın devamının gerçekten önemli olduğuna inandıklarını dile getirerek bunun devamı için Türkiye'nin Erbil yönetimine her türlü yardım ve desteği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.Terörle mücadelede Türkiye'yle göstermiş oldukları işbirliğinden ötürü de teşekkürlerini sunan Fidan, "Terör belasından kurtulmak için yapacağımız daha çok iş var. Biliyorsunuz, Türkiye’de bu meseleyi büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimi gerek Erbil yönetimi, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara vereceğiz" diye konuştu.Barzani: Türkiye ile işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorumToplantıda konuşan Barzani, Dışişleri Bakanı Fidan ve beraberindeki heyetin gelişinin, iki taraf arasındaki ilişkilerin önemini gösterdiğini belirten Barzani, toplantıda bölge ile ilgili önemli konuları ele aldıklarını ifade etti.Barzani, "Bu konuların başında Irak, Türkiye ve özellikle Kürdistan Bölgesi arasındaki ikili ilişkiler yer aldı" dedi.Toplantıda IKBY petrolünün nasıl ihraç edileceğinin de masaya yatırıldığını kaydeden Barzani, şu ifadeleri kullandı:Dışişleri Bakanı Fidan, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan, IKBY'de yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP ) Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'in Pirmam beldesinde bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı'nın, ğı paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştüFidan ayrıca, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığın'ndan paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü.Paylaşımda görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmedi.Fidan Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiğini duyurdu. Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğrafa da yer verildi.Irak temasları kapsamında Fidan, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmüştü.Bakan Fidan, 22-23 Ağustos'ta da Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunmuştu.
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Bakan Fidan'dan IKBY'de PKK açıklaması: Bu virüsü Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz

20:35 24.08.2023 (güncellendi: 20:36 24.08.2023)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani (sağda) ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani (sağda) ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğine ilişkin, "Terör belasından kurtulmak için yapacağımız daha çok iş var. Biliyorsunuz, Türkiye’de bu meseleyi büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz" dedi.
Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, buradaki temaslarının tamamlayarak, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geçti.
Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile basın toplantısı düzenledi

Bakan Fidan daha IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Fidan, Barzani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı sıfatıyla Irak'a yaptığı ilk ziyarette Bağdat'taki temaslarının ardından bugün Erbil'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için IKBY Başbakanı Barzani ve bölgesel yönetim makamlarına en içten teşekkürlerini sunduğunu söyledi.
Fidan, Erbil'deki temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiklerini, IKBY Başbakanı Barzani ile de ikili ilişkileri etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.
Fidan, Türkiye ve Irak ilişkilerinin çok dinamik bir şekilde ilerlediğine işaret ederek Türkiye'nin Bağdat ve Erbil'le ilişkilerinin her zaman ve her düzlemde önemini ülkenin gündeminde koruduğunu vurguladı.
Bağdat ziyareti esnasında gündemde çok yoğun konular olduğunu aktaran Fidan, "Ekonomik konuları, Kalkınma Yolu Projesi, terörle mücadele, su meselesi ve Irak'ın yeniden imarı, altyapı ve üstyapı projeleri gibi konuları ilgili makamlarla başta Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok tarafla görüşme imkanımız oldu. Buna ilavaten Bağdat'ta hükümeti oluşturan siyasi parti yöneticileri ve liderleriyle bir araya geldik. Onlarla da hem Türkiye ile ilişkileri hem bölgesel konuları hem Irak'ın konularını konuşma imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.
Fidan, bugün Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile sabah görüştüklerini ve Başbakan Mesrur Barzani ile de hem ikili hem heyetler arası görüşmeleri olduğunu kaydetti.
Görüşme esnasında başta terörle mücadele olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret gibi birçok konuyu gözden geçirme imkanları olduğunu aktaran Fidan, Erbil'in Irak'ın sıkıntılı yıllarında her zaman bir istikrar ve güvenlik şehri olarak devam ettiğini dile getirdi.
Fidan, bu istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın devamının gerçekten önemli olduğuna inandıklarını dile getirerek bunun devamı için Türkiye'nin Erbil yönetimine her türlü yardım ve desteği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Terörle mücadelede Türkiye'yle göstermiş oldukları işbirliğinden ötürü de teşekkürlerini sunan Fidan, "Terör belasından kurtulmak için yapacağımız daha çok iş var. Biliyorsunuz, Türkiye’de bu meseleyi büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimi gerek Erbil yönetimi, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara vereceğiz" diye konuştu.

Barzani: Türkiye ile işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum

Toplantıda konuşan Barzani, Dışişleri Bakanı Fidan ve beraberindeki heyetin gelişinin, iki taraf arasındaki ilişkilerin önemini gösterdiğini belirten Barzani, toplantıda bölge ile ilgili önemli konuları ele aldıklarını ifade etti.
Barzani, "Bu konuların başında Irak, Türkiye ve özellikle Kürdistan Bölgesi arasındaki ikili ilişkiler yer aldı" dedi.
Toplantıda IKBY petrolünün nasıl ihraç edileceğinin de masaya yatırıldığını kaydeden Barzani, şu ifadeleri kullandı:
"Bölgenin güvenliği ve asayişiyle ilgili sizi temin ederiz ki Kürdistan Bölgesi anayasal hakkını kullanacak ve buranın komşu ülkelerin istikrarsızlaştırılması için kullanılmasına izin vermeyeceğiz.
Bölgede olan her türlü terörle (PKK) mücadele edebilmek için (Türkiye ile) işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum."

Dışişleri Bakanı Fidan, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY'de yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP ) Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'in Pirmam beldesinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın, ğı paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

Fidan ayrıca, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığın'ndan paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü.
Paylaşımda görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmedi.

Fidan Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiğini duyurdu.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Irak temasları kapsamında Fidan, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmüştü.
Bakan Fidan, 22-23 Ağustos'ta da Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunmuştu.
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