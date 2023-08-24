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Ankara’da tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı
Ankara’da tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı
Ankara’da eğlence mekanı çıkışı tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:58+0300
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ankara
polis
bekçi
kadın
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Ankara’da tartıştıkları kadınları darp etmekten gözaltına alınan 2 polis ve 1 bekçi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi’nde bir eğlence mekanı çıkışında sivil kıyafetli 2 polis ve 1 bekçi tartıştığı 5 kadını darp etmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ankara, polis, bekçi, kadın, darp

Ankara’da tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı

22:58 24.08.2023 (güncellendi: 23:06 24.08.2023)
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© İHA
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Ankara’da eğlence mekanı çıkışı tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ankara’da tartıştıkları kadınları darp etmekten gözaltına alınan 2 polis ve 1 bekçi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi’nde bir eğlence mekanı çıkışında sivil kıyafetli 2 polis ve 1 bekçi tartıştığı 5 kadını darp etmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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