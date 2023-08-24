https://sputniknews.com.tr/20230824/ankarada-tartistigi-kadinlari-darp-eden-2-polis-ve-1-bekci-tutuklandi--1074918535.html

Ankara’da tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı

Ankara’da tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı

Ankara’da eğlence mekanı çıkışı tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

polis

bekçi

kadın

darp

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Ankara’da tartıştıkları kadınları darp etmekten gözaltına alınan 2 polis ve 1 bekçi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi’nde bir eğlence mekanı çıkışında sivil kıyafetli 2 polis ve 1 bekçi tartıştığı 5 kadını darp etmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ankara, polis, bekçi, kadın, darp