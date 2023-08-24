https://sputniknews.com.tr/20230824/ankarada-tartistigi-kadinlari-darp-eden-2-polis-ve-1-bekci-tutuklandi--1074918535.html
Ankara’da tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı
Ankara’da tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı
Ankara’da eğlence mekanı çıkışı tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:58+0300
2023-08-24T22:58+0300
2023-08-24T23:06+0300
türkiye
ankara
polis
bekçi
kadın
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96414a561b8f22d6868aa4079297ac64.jpg
Ankara’da tartıştıkları kadınları darp etmekten gözaltına alınan 2 polis ve 1 bekçi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi’nde bir eğlence mekanı çıkışında sivil kıyafetli 2 polis ve 1 bekçi tartıştığı 5 kadını darp etmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_54d022b8d4d39e514990bc38a2fa904f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, polis, bekçi, kadın, darp
ankara, polis, bekçi, kadın, darp
Ankara’da tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı
22:58 24.08.2023 (güncellendi: 23:06 24.08.2023) Abone ol
Ankara’da eğlence mekanı çıkışı tartıştıkları kadınları darp eden 2 polis ve 1 bekçi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ankara’da tartıştıkları kadınları darp etmekten gözaltına alınan 2 polis ve 1 bekçi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi’nde bir eğlence mekanı çıkışında sivil kıyafetli 2 polis ve 1 bekçi tartıştığı 5 kadını darp etmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.