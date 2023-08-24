https://sputniknews.com.tr/20230824/ankarada-okul-servis-ucretleri-tarifesi-aciklandi-1074908432.html

Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı

Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı

Ankara'da okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 70'lik artış yapıldı. Buna göre 0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira olarak belirlendi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T21:50+0300

2023-08-24T21:50+0300

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türkiye

ankara

servis

okul servisi

ücret

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Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı. Ortalama yüzde 70'lik bir artış yapıldı.Habertürk'ün haberine göre Ankara'da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.

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