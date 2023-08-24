https://sputniknews.com.tr/20230824/ankarada-okul-servis-ucretleri-tarifesi-aciklandi-1074908432.html
Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı
Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı
Ankara'da okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 70'lik artış yapıldı. Buna göre 0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira olarak belirlendi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T21:50+0300
2023-08-24T21:50+0300
2023-08-24T21:50+0300
türkiye
ankara
servis
okul servisi
ücret
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Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı. Ortalama yüzde 70'lik bir artış yapıldı.Habertürk'ün haberine göre Ankara'da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.
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ankarada okul servis ücretleri tarifesi açıklandı mı, ankarada okul servis ücretleri tarifesi ne kadar oldu, ankarada okul servis ücretleri tarifesi ne kadar,
ankarada okul servis ücretleri tarifesi açıklandı mı, ankarada okul servis ücretleri tarifesi ne kadar oldu, ankarada okul servis ücretleri tarifesi ne kadar,
Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı
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Ankara'da okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 70'lik artış yapıldı. Buna göre 0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira olarak belirlendi.
Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı. Ortalama yüzde 70'lik bir artış yapıldı.
Habertürk'ün haberine göre
Ankara'da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira,
3-6 kilometre için 11 bin 460 lira,
6-10 kilometre için 13 bin 245 lira
ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira
olacak.
15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.