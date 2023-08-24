https://sputniknews.com.tr/20230824/adalar-sakinleri-askiya-cikarilan-imar-planlarina-itiraz-etti-1074908740.html
Adalar sakinleri askıya çıkarılan imar planlarına itiraz etti
Adalar sakinleri askıya çıkarılan imar planlarına itiraz etti
İstanbul'un Adalar ilçesinde oturan bir grup vatandaş, askıya çıkarılan imar planlarına itiraz etti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T17:25+0300
2023-08-24T17:25+0300
2023-08-24T17:25+0300
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oyuncu
tilbe saran
imar
istanbul
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Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yaşayan bir grup vatandaş, Ataşehir'deki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde toplandı.Ada sakinleri, 27 Temmuz'da askıya çıkarılan "Adalar İlçesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"na yönelik itiraz dilekçelerini müdürlüğe teslim etti.Burada gazetecilere açıklama yapan Burgazada sakinlerinden tiyatro sanatçısı Tilbe Saran, ada sakinleri olarak bir plana ihtiyaç duyduklarını ancak plandaki eksikliklere yönelik itirazlarını sunmak için başvuru yaptıklarını dile getirdi.Saran, söz konusu planların iyileştirilmesini istediklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230502/tbmm-komisyonundan-kentsel-donusum-icin-imar-affi-onerisi-1070470948.html
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adalar, oyuncu, tilbe saran, imar, istanbul
adalar, oyuncu, tilbe saran, imar, istanbul
Adalar sakinleri askıya çıkarılan imar planlarına itiraz etti
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İstanbul'un Adalar ilçesinde oturan bir grup vatandaş, askıya çıkarılan imar planlarına itiraz etti.
Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yaşayan bir grup vatandaş, Ataşehir'deki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde toplandı.
Ada sakinleri, 27 Temmuz'da askıya çıkarılan "Adalar İlçesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"na yönelik itiraz dilekçelerini müdürlüğe teslim etti.
Burada gazetecilere açıklama yapan Burgazada sakinlerinden tiyatro sanatçısı Tilbe Saran, ada sakinleri olarak bir plana ihtiyaç duyduklarını ancak plandaki eksikliklere yönelik itirazlarını sunmak için başvuru yaptıklarını dile getirdi.
Saran, söz konusu planların iyileştirilmesini istediklerini ifade etti.