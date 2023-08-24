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15 yaşındaki çocuğu ahıra zincirleyip darp eden baba ve amca tutuklandı
15 yaşındaki çocuğu ahıra zincirleyip darp eden baba ve amca tutuklandı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu ahırda zincirle bağlayıp işkence yaptıkları iddia edilen baba ve amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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suruç
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun ahıra zincirle bağlanıp darp edildiği iddiasıyla ilgili gözaltına alınan babası ve amcası tutuklandı.Yakınlarıyla Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden M.Ş. (15), bir süre önce kırsal Karaca Mahallesi'nde babası İ.Ş, ağabeyi A.Ş. ve amcası M.Ş'nin kendisine arabayla çarptıklarını, daha sonra götürdükleri ahıra zincirle bağlayarak darbettiklerini öne sürerek şikayette bulundu.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ağabey A.Ş. ve amca M.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.Olayla ilgili aranan şüpheli baba İ.Ş. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Tekrar gözaltına alınan amca ile baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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şanlıurfa, suruç, baba, amca
şanlıurfa, suruç, baba, amca

15 yaşındaki çocuğu ahıra zincirleyip darp eden baba ve amca tutuklandı

21:30 24.08.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu ahırda zincirle bağlayıp işkence yaptıkları iddia edilen baba ve amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun ahıra zincirle bağlanıp darp edildiği iddiasıyla ilgili gözaltına alınan babası ve amcası tutuklandı.
Yakınlarıyla Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden M.Ş. (15), bir süre önce kırsal Karaca Mahallesi'nde babası İ.Ş, ağabeyi A.Ş. ve amcası M.Ş'nin kendisine arabayla çarptıklarını, daha sonra götürdükleri ahıra zincirle bağlayarak darbettiklerini öne sürerek şikayette bulundu.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ağabey A.Ş. ve amca M.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Olayla ilgili aranan şüpheli baba İ.Ş. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Tekrar gözaltına alınan amca ile baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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