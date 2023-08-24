https://sputniknews.com.tr/20230824/1074886336.html
Bodrum'a gelen 'Blue' adlı mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi
Bodrum'a gelen 'Blue' adlı mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi
BAE’den Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen ve dünyanın en büyük motor yatlarından biri olarak gösterilen Blue" isimli mega yata Bodrum’da... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T01:53+0300
2023-08-24T01:53+0300
2023-08-24T01:53+0300
multimedya
fotoğraf
yat
bodrum
bodrum
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Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 2022 yılı yapımı lüks yat, dünyanın en büyük motor yatları arasında beşinci sırada gösteriliyor.
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фото, fotoğraf, yat, bodrum, bodrum
фото, fotoğraf, yat, bodrum, bodrum
Bodrum'a gelen 'Blue' adlı mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi Abone ol
BAE’den Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen ve dünyanın en büyük motor yatlarından biri olarak gösterilen Blue" isimli mega yata Bodrum’da 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
© AA / Osman URAS
Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli mega yata, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı.
Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli mega yata, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı.
© AA / Osman URAS
Önceki hafta Bodrum ilçesine demirleyen ardından Marmaris'e geçen yat, tekrar Bodrum'a geldi.
Önceki hafta Bodrum ilçesine demirleyen ardından Marmaris'e geçen yat, tekrar Bodrum'a geldi.
© AA / Osman URAS
Paşatarlası mevkisindeki yolcu limanı iskelesine yanaştırılan yata, gün içerisinde getirilen akaryakıt tankerleriyle yakıt ikmaline başlandı.
Paşatarlası mevkisindeki yolcu limanı iskelesine yanaştırılan yata, gün içerisinde getirilen akaryakıt tankerleriyle yakıt ikmaline başlandı.
© AA / Osman URAS
Yata 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Öğleden önce başlayan ikmal, akşam saatlerinde de sürdü.
Yata 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Öğleden önce başlayan ikmal, akşam saatlerinde de sürdü.
© AA / Osman URAS
Çift helikopter pisti, plaj kulübü, spor salonu, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi gibi imkanları bulunan yatta 48 misafir ağırlanabiliyor.
Çift helikopter pisti, plaj kulübü, spor salonu, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi gibi imkanları bulunan yatta 48 misafir ağırlanabiliyor.
Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 2022 yılı yapımı lüks yat, dünyanın en büyük motor yatları arasında beşinci sırada gösteriliyor.