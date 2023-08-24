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Bodrum'a gelen 'Blue' adlı mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi
Bodrum'a gelen 'Blue' adlı mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi
BAE’den Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen ve dünyanın en büyük motor yatlarından biri olarak gösterilen Blue" isimli mega yata Bodrum’da... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 2022 yılı yapımı lüks yat, dünyanın en büyük motor yatları arasında beşinci sırada gösteriliyor.
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фото, fotoğraf, yat, bodrum, bodrum

Bodrum'a gelen 'Blue' adlı mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi

01:53 24.08.2023
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BAE’den Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen ve dünyanın en büyük motor yatlarından biri olarak gösterilen Blue" isimli mega yata Bodrum’da 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
© AA / Osman URAS

Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli mega yata, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı.

Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki &quot;Blue&quot; isimli mega yata, Muğla&#x27;nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Osman URAS

Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli mega yata, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı.

© AA / Osman URAS

Önceki hafta Bodrum ilçesine demirleyen ardından Marmaris'e geçen yat, tekrar Bodrum'a geldi.

Önceki hafta Bodrum ilçesine demirleyen ardından Marmaris&#x27;e geçen yat, tekrar Bodrum&#x27;a geldi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Osman URAS

Önceki hafta Bodrum ilçesine demirleyen ardından Marmaris'e geçen yat, tekrar Bodrum'a geldi.

© AA / Osman URAS

Paşatarlası mevkisindeki yolcu limanı iskelesine yanaştırılan yata, gün içerisinde getirilen akaryakıt tankerleriyle yakıt ikmaline başlandı.

Paşatarlası mevkisindeki yolcu limanı iskelesine yanaştırılan yata, gün içerisinde getirilen akaryakıt tankerleriyle yakıt ikmaline başlandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Osman URAS

Paşatarlası mevkisindeki yolcu limanı iskelesine yanaştırılan yata, gün içerisinde getirilen akaryakıt tankerleriyle yakıt ikmaline başlandı.

© AA / Osman URAS

Yata 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Öğleden önce başlayan ikmal, akşam saatlerinde de sürdü.

Yata 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Öğleden önce başlayan ikmal, akşam saatlerinde de sürdü. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Osman URAS

Yata 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Öğleden önce başlayan ikmal, akşam saatlerinde de sürdü.

© AA / Osman URAS

Çift helikopter pisti, plaj kulübü, spor salonu, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi gibi imkanları bulunan yatta 48 misafir ağırlanabiliyor.

Çift helikopter pisti, plaj kulübü, spor salonu, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi gibi imkanları bulunan yatta 48 misafir ağırlanabiliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Osman URAS

Çift helikopter pisti, plaj kulübü, spor salonu, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi gibi imkanları bulunan yatta 48 misafir ağırlanabiliyor.

Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 2022 yılı yapımı lüks yat, dünyanın en büyük motor yatları arasında beşinci sırada gösteriliyor.
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