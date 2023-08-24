https://sputniknews.com.tr/20230824/1074886336.html

Bodrum'a gelen 'Blue' adlı mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi

Bodrum'a gelen 'Blue' adlı mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi

BAE’den Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen ve dünyanın en büyük motor yatlarından biri olarak gösterilen Blue" isimli mega yata Bodrum’da... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T01:53+0300

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multimedya

fotoğraf

yat

bodrum

bodrum

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Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 2022 yılı yapımı lüks yat, dünyanın en büyük motor yatları arasında beşinci sırada gösteriliyor.

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2023

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фото, fotoğraf, yat, bodrum, bodrum