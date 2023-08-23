https://sputniknews.com.tr/20230823/zelenskiy-finlandiyadan-f-18leri-almaya-hazir-olduklarini-bildirdi-1074883182.html
Zelenskiy, Finlandiya’dan F-18’leri almaya hazır olduklarını bildirdi
Zelenskiy, Finlandiya’dan F-18’leri almaya hazır olduklarını bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiya’dan F-18 Hornet savaş uçaklarını kabul etmeye hazır olduklarını belirterek önceliklerinin F-16 uçaklarını... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T23:57+0300
2023-08-23T23:57+0300
2023-08-24T00:06+0300
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finlandiya
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile ortak basın toplantısında, gazetecilerin, Ukrayna’nın Finlandiya’dan F-18 Hornet savaş uçaklarını almaya hazır olup olmadığı sorusuna, “Önceliğimiz F-16. Ama savaştayız. Ülkemizi savunmak için bize verilen her şeyi almaya hazırız. Yüzen ve uçan her şeyin eğitimini almaya hazırız. Finlandiya’nın F-18’lere ihtiyacı yoksa bize verin, büyük memnuniyetle alırız. Minnettar olacağız” dedi.Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ellerinde sadece eski F-18 Hornet savaş uçaklarının olduğunu ve bunları sadece F-35’leri aldıktan sonra Ukrayna’ya verebileceklerini açıklamıştı.Daha önce Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını vermeye hazır olduğunu ve bunun için ABD’den izin alındığını açıklamışlardı.‘Karşı taarruz çok çetin gidiyor’Zelenskiy, basın toplantısında, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunu da değerlendirdi.Ukraynalı askerlerin yavaş yavaş ilerlediğini söyleyen ülke lideri, “Hangi yönlerde ilerlediğimizi görüyoruz. Ama çok büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Binlerce mayın. Ama önemli olan, askerlerin bana her gün bildirdiği eğilim” ifadesini kullandı.‘NATO için topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz’Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO üyeliği için topraklarından taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Topraklarımızı NATO’ya değiştirmek dürüstçe bir konuşma değil, suni veya gayri suni bir provokasyondur” ifadesini kullandı.Daha önce NATO Genel Sekreterlik Ofisi Direktörü Stian Jenssen, Ukrayna’nın topraklarının bir bölümünü Rusya’ya vermesine karşılık NATO üyesi olabileceğini dile getirmişti. Daha sonra Jenssen, bu sözlerinin hata olduğunu söylemişti.
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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, f-18, f-18, finlandiya, sauli niinistö
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, f-18, f-18, finlandiya, sauli niinistö
Zelenskiy, Finlandiya’dan F-18’leri almaya hazır olduklarını bildirdi
23:57 23.08.2023 (güncellendi: 00:06 24.08.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiya’dan F-18 Hornet savaş uçaklarını kabul etmeye hazır olduklarını belirterek önceliklerinin F-16 uçaklarını almak olduğunu kaydetti.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile ortak basın toplantısında, gazetecilerin, Ukrayna’nın Finlandiya’dan F-18 Hornet savaş uçaklarını almaya hazır olup olmadığı sorusuna, “Önceliğimiz F-16. Ama savaştayız. Ülkemizi savunmak için bize verilen her şeyi almaya hazırız. Yüzen ve uçan her şeyin eğitimini almaya hazırız. Finlandiya’nın F-18’lere ihtiyacı yoksa bize verin, büyük memnuniyetle alırız. Minnettar olacağız” dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ellerinde sadece eski F-18 Hornet savaş uçaklarının olduğunu ve bunları sadece F-35’leri aldıktan sonra Ukrayna’ya verebileceklerini açıklamıştı.
Daha önce Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını vermeye hazır olduğunu ve bunun için ABD’den izin alındığını açıklamışlardı.
‘Karşı taarruz çok çetin gidiyor’
Zelenskiy, basın toplantısında, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunu da değerlendirdi.
Ukraynalı askerlerin yavaş yavaş ilerlediğini söyleyen ülke lideri, “Hangi yönlerde ilerlediğimizi görüyoruz. Ama çok büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Binlerce mayın. Ama önemli olan, askerlerin bana her gün bildirdiği eğilim” ifadesini kullandı.
‘NATO için topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz’
Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO üyeliği için topraklarından taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Topraklarımızı NATO’ya değiştirmek dürüstçe bir konuşma değil, suni veya gayri suni bir provokasyondur” ifadesini kullandı.
Daha önce NATO Genel Sekreterlik Ofisi Direktörü Stian Jenssen, Ukrayna’nın topraklarının bir bölümünü Rusya’ya vermesine karşılık NATO üyesi olabileceğini dile getirmişti. Daha sonra Jenssen, bu sözlerinin hata olduğunu söylemişti.