https://sputniknews.com.tr/20230823/zelenskiy-abdli-senatorlerle-ukraynanin-savunma-kapasitesinin-guclendirilmesi-konusunu-gorustuk-1074881349.html

Zelenskiy: ABD’li senatörlerle Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunu görüştük

Zelenskiy: ABD’li senatörlerle Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunu görüştük

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'li senatörlerle Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T22:37+0300

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vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

abd

senatör

senatörler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD’li senatörlerle cephedeki durumu ve Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini konusunu görüştüğünü ifade etti.Zelenskiy, “Önemli bir toplantıydı. ABD Senatörleri Richard Blumenthal, Lindsey Graham ve Elizabeth Warren. Cephedeki durumu ve Ukrayna savunma sisteminin daha da güçlendirilmesine ilişkin öncelikli konuyu konuştuk" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, ABD'li senatörlerle yapılan toplantının ayrıntılarını açıklamadı.

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vladimir zelenskiy, abd, senatör, senatörler