Zaharova: Ukrayna'nın İHA saldırıları yanıtsız bırakılmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, Kiev rejiminin son dönemde sıklaştırdığı İHA saldırılarına tepki gösterdi.



Kiev'in saldırı girişimlerinin Rus kolluk kuvvetlerinin en fazla önem atfettiği konu olacağını belirten Zaharova, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin de bunları yanıtsız bırakmayacağını vurguladı.



Kiev'e istihbarat verileri sağlayan Batılı istihbarat servislerinin eylemlerini de görmezden gelmeyecekleri uyarısında bulunan Zaharova, zira saldırı İHA'larının rotalarının Batı'dan alınan istihbarat verilerine dayanılarak oluşturulduğunu ifade etti.



Zaharova, İHA saldırılarının Kiev'in karşı saldırıdaki başarısızlıkların üzerini örtme çabası olduğunu da kaydetti.