https://sputniknews.com.tr/20230823/zaharova-ukraynanin-iha-saldirilari-yanitsiz-birakilmayacak-1074874157.html
Zaharova: Ukrayna'nın İHA saldırıları yanıtsız bırakılmayacak
Zaharova: Ukrayna'nın İHA saldırıları yanıtsız bırakılmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Moskova ve diğer bölgelerde düzenlediği İHA saldırılarına karşılık verileceğinin altını... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T17:31+0300
2023-08-23T17:31+0300
2023-08-23T17:31+0300
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, Kiev rejiminin son dönemde sıklaştırdığı İHA saldırılarına tepki gösterdi.Kiev'in saldırı girişimlerinin Rus kolluk kuvvetlerinin en fazla önem atfettiği konu olacağını belirten Zaharova, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin de bunları yanıtsız bırakmayacağını vurguladı.Kiev'e istihbarat verileri sağlayan Batılı istihbarat servislerinin eylemlerini de görmezden gelmeyecekleri uyarısında bulunan Zaharova, zira saldırı İHA'larının rotalarının Batı'dan alınan istihbarat verilerine dayanılarak oluşturulduğunu ifade etti.Zaharova, İHA saldırılarının Kiev'in karşı saldırıdaki başarısızlıkların üzerini örtme çabası olduğunu da kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/moskovada-ukraynanin-3-ihayla-duzenledigi-saldiri-girisimi-onlendi-1074859593.html
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, istihbarat, kiev, saldırı, insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi, ukrayna, rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, istihbarat, kiev, saldırı, insansız hava aracı (iha)
Zaharova: Ukrayna'nın İHA saldırıları yanıtsız bırakılmayacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Moskova ve diğer bölgelerde düzenlediği İHA saldırılarına karşılık verileceğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, Kiev rejiminin son dönemde sıklaştırdığı İHA saldırılarına tepki gösterdi.
Kiev'in saldırı girişimlerinin Rus kolluk kuvvetlerinin en fazla önem atfettiği konu olacağını belirten Zaharova, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin de bunları yanıtsız bırakmayacağını vurguladı.
Kiev'e istihbarat verileri sağlayan Batılı istihbarat servislerinin eylemlerini de görmezden gelmeyecekleri uyarısında bulunan Zaharova, zira saldırı İHA'larının rotalarının Batı'dan alınan istihbarat verilerine dayanılarak oluşturulduğunu ifade etti.
Zaharova, İHA saldırılarının Kiev'in karşı saldırıdaki başarısızlıkların üzerini örtme çabası olduğunu da kaydetti.