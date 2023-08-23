https://sputniknews.com.tr/20230823/ukrayna-savunma-bakani-reznikovdan-uzun-ve-agir-savasa-hazir-olma-cagrisi-1074850351.html

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov’dan uzun ve ağır savaşa hazır olma çağrısı

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov’dan uzun ve ağır savaşa hazır olma çağrısı

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülke vatandaşlarına "uzun süreli ve zorlu" bir savaşa hazırlık yapma çağrısında bulunarak, "Daha acı kayıplarımız... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T02:15+0300

2023-08-23T02:15+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülke vatandaşlarına “uzun süreli ve zorlu” bir savaşa hazırlık yapma çağrısında bulundu.Reznikov, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Savaş uzun sürebilir. Daha acı kayıplarımız olacak... Şimdi ve gelecekte zaferimizin anahtarı insanların ne hissedeceği” ifadesini kullandı.Daha önce Reznikov’un, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun takvimin gerisinde kaldığını iddia ettiği bildirilmişti. Bakan, “Her karşı taarruzun hızlı olması gerektiği yönündeki görüş yanlış” demişti.

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