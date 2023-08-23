https://sputniknews.com.tr/20230823/ukrayna-savunma-bakani-reznikovdan-uzun-ve-agir-savasa-hazir-olma-cagrisi-1074850351.html
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov’dan uzun ve ağır savaşa hazır olma çağrısı
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov’dan uzun ve ağır savaşa hazır olma çağrısı
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülke vatandaşlarına "uzun süreli ve zorlu" bir savaşa hazırlık yapma çağrısında bulunarak, "Daha acı kayıplarımız... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T02:15+0300
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2023-08-23T02:15+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülke vatandaşlarına “uzun süreli ve zorlu” bir savaşa hazırlık yapma çağrısında bulundu.Reznikov, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Savaş uzun sürebilir. Daha acı kayıplarımız olacak... Şimdi ve gelecekte zaferimizin anahtarı insanların ne hissedeceği” ifadesini kullandı.Daha önce Reznikov’un, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun takvimin gerisinde kaldığını iddia ettiği bildirilmişti. Bakan, “Her karşı taarruzun hızlı olması gerektiği yönündeki görüş yanlış” demişti.
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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov’dan uzun ve ağır savaşa hazır olma çağrısı
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülke vatandaşlarına "uzun süreli ve zorlu" bir savaşa hazırlık yapma çağrısında bulunarak, "Daha acı kayıplarımız olacak" dedi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülke vatandaşlarına “uzun süreli ve zorlu” bir savaşa hazırlık yapma çağrısında bulundu.
Reznikov, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Savaş uzun sürebilir. Daha acı kayıplarımız olacak... Şimdi ve gelecekte zaferimizin anahtarı insanların ne hissedeceği” ifadesini kullandı.
Daha önce Reznikov’un, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun takvimin gerisinde kaldığını iddia ettiği bildirilmişti. Bakan, “Her karşı taarruzun hızlı olması gerektiği yönündeki görüş yanlış” demişti.