https://sputniknews.com.tr/20230823/tesk-uyardi-altin-alirken-bunlara-dikkat-1074856554.html

TESK uyardı: Altın alırken dikkat edin

TESK uyardı: Altın alırken dikkat edin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altının güvenilir yerlerden, renk, hafiflik, TSE belgesi gibi unsurlara... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T10:44+0300

2023-08-23T10:44+0300

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türkiye

gram altın

çeyrek altın

sahte altın

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

palandöken

bendevi palandöken

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altının güvenilir yerlerden, renk, hafiflik, TSE belgesi gibi unsurlara dikkat edilerek alınması gerektiğini bildirdi.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altına talebin son 1 yılda arttığına işaret ederek, "Ağustos 2022 başlarında 1016 lira olan gram altın şu anda 1700 lira seviyelerinde bulunuyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yılda yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi." ifadesini kullandı.Palandöken, altında sahteciliğin arttığını belirterek, özellikle internetten ve bilinmeyen yerlerden altın satın almanın risklerine dikkati çekti.Altında sahteciliğin en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görüldüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230729/atmye-yarisi-sahte-yarisi-gercek-para-yatiran-kisi-gozaltina-alindi-1074133016.html

türkiye

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