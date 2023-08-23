TESK uyardı: Altın alırken dikkat edin

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Türkiye önerisi
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
14:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’den BRICS açıklamaları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230823/tesk-uyardi-altin-alirken-bunlara-dikkat-1074856554.html
TESK uyardı: Altın alırken dikkat edin
TESK uyardı: Altın alırken dikkat edin
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altının güvenilir yerlerden, renk, hafiflik, TSE belgesi gibi unsurlara... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T10:44+0300
2023-08-23T10:44+0300
türkiye
gram altın
çeyrek altın
sahte altın
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
palandöken
bendevi palandöken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068566624_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ab67d2638e5187c0a28a715c2a430c1.jpg
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altının güvenilir yerlerden, renk, hafiflik, TSE belgesi gibi unsurlara dikkat edilerek alınması gerektiğini bildirdi.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altına talebin son 1 yılda arttığına işaret ederek, "Ağustos 2022 başlarında 1016 lira olan gram altın şu anda 1700 lira seviyelerinde bulunuyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yılda yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi." ifadesini kullandı.Palandöken, altında sahteciliğin arttığını belirterek, özellikle internetten ve bilinmeyen yerlerden altın satın almanın risklerine dikkati çekti.Altında sahteciliğin en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görüldüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230729/atmye-yarisi-sahte-yarisi-gercek-para-yatiran-kisi-gozaltina-alindi-1074133016.html
türkiye
palandöken
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068566624_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c499f3a81513ebd0f42a0cce94b720c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gram altın, çeyrek altın, sahte altın, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), palandöken, bendevi palandöken
gram altın, çeyrek altın, sahte altın, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), palandöken, bendevi palandöken

TESK uyardı: Altın alırken dikkat edin

10:44 23.08.2023
© İHAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altının güvenilir yerlerden, renk, hafiflik, TSE belgesi gibi unsurlara dikkat edilerek alınması gerektiğini açıkladı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altının güvenilir yerlerden, renk, hafiflik, TSE belgesi gibi unsurlara dikkat edilerek alınması gerektiğini bildirdi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altına talebin son 1 yılda arttığına işaret ederek, "Ağustos 2022 başlarında 1016 lira olan gram altın şu anda 1700 lira seviyelerinde bulunuyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yılda yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi." ifadesini kullandı.
Palandöken, altında sahteciliğin arttığını belirterek, özellikle internetten ve bilinmeyen yerlerden altın satın almanın risklerine dikkati çekti.
Altında sahteciliğin en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görüldüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti:
"Altın güvenilir yerden, tanıdığınız kuyumcudan veya mahalle esnafından alınır. Güven ilişkisi üzerine gerçek olduğunu bilirsiniz. Ülkemiz için büyük bir önemi olan altını alırken ve satarken rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, ayarına, patentine ve TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli."
Ankara'da özel yöntemlerle ikiye böldüğü banknotların yarısını sahtesiyle birleştirdikten sonra bankamatikte (ATM) gerçeğiyle değiştiren şahıs, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
TÜRKİYE
ATM'ye yarısı sahte, yarısı gerçek para yatıran kişi gözaltına alındı
29 Temmuz, 01:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала