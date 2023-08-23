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Rusya’da, gizli askeri ürün almaya çalışan bir kişi yakalandı
Rusya’da, gizli askeri ürün almaya çalışan bir kişi yakalandı
Rusya'nın Rostov Bölgesi'nde, gizli askeri ürünleri satın almaya çalışan bir kişi FSB tarafından gözaltına alındı. Zanlının ürünü üçüncü bir tarafa satmak... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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rusya
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rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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Rusya’nın Rostov Bölgesi’nde, üçüncü tarafa satmak üzere gizli askeri ürün satın almaya çalışan bir Rusya vatandaşı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) acil müdahale subayları tarafından gözaltına alındı.FSB’nin açıklamasında, “Vatandaş, gizli olduğunu bildiği gizli bir askeri ürünü elde etmeye çalışırken FSB tarafından suçüstü yakalandı” ifadesine yer verildi.Zanlının bu ürünü üçüncü tarafa satmak amacıyla elde etmek istediği belirtildi.Olayla ilgili Rusya Ceza Kanunu’nun “Devlet sırrı teşkil eden bilgileri yasadışı yollarla elde etme” maddesinden dava açıldığı ifade edildi.FSB, zanlının suç ortaklarının olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışıyor.
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rusya, rostov, rostov, fsb, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya, rostov, rostov, fsb, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)

Rusya’da, gizli askeri ürün almaya çalışan bir kişi yakalandı

02:25 23.08.2023
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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Rusya'nın Rostov Bölgesi'nde, gizli askeri ürünleri satın almaya çalışan bir kişi FSB tarafından gözaltına alındı. Zanlının ürünü üçüncü bir tarafa satmak amacıyla elde etmeye çalıştığı aktarıldı.
Rusya’nın Rostov Bölgesi’nde, üçüncü tarafa satmak üzere gizli askeri ürün satın almaya çalışan bir Rusya vatandaşı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) acil müdahale subayları tarafından gözaltına alındı.
FSB’nin açıklamasında, “Vatandaş, gizli olduğunu bildiği gizli bir askeri ürünü elde etmeye çalışırken FSB tarafından suçüstü yakalandı” ifadesine yer verildi.
Zanlının bu ürünü üçüncü tarafa satmak amacıyla elde etmek istediği belirtildi.
Olayla ilgili Rusya Ceza Kanunu’nun “Devlet sırrı teşkil eden bilgileri yasadışı yollarla elde etme” maddesinden dava açıldığı ifade edildi.
FSB, zanlının suç ortaklarının olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışıyor.
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