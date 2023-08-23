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Radyoaktif suyun okyanusa boşaltılmasıyla ilgili konuşan Japon Bakan: 'Daha fazla deniz ürünü yiyin'
Radyoaktif suyun okyanusa boşaltılmasıyla ilgili konuşan Japon Bakan: 'Daha fazla deniz ürünü yiyin'
Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura, Fukuşima'nın radyoaktif atık suyunun 24 Ağustos'ta okyanusa boşaltılacak olması ile ilgili yaptığı... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura, katıldığı bir etkinlikte Fukuşima radyoaktif atık suyunun okyanusa bırakılmasından bir gün önce, bölgenin kalkınmasına destek olunması için Tohoku bölgesinden daha fazla deniz ürünü yenmesi gerektiğini vurguladı. NHK'nin haberine göre bakan, Tohoku bölgesinden deniz ürünlerinin sergilendiği bir standı ziyaret etti ve bazılarının tadına baktı. Etkinlik, Fukuşima-1 acil durum nükleer santralinden düşük seviyeli radyoaktif suyun boşaltılmasının beklendiği günün arifesinde gerçekleşti. Nişimura, şunları aktardı:2011 yılında 9 büyüklüğündeki depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin üç reaktörü sular altında kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230728/fukusimadaki-radyoaktif-atik-suyun-okyanusa-tahliyesi-donum-noktasi-olacak-1074130394.html
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Radyoaktif suyun okyanusa boşaltılmasıyla ilgili konuşan Japon Bakan: 'Daha fazla deniz ürünü yiyin'

10:34 23.08.2023 (güncellendi: 10:38 23.08.2023)
© AFP 2023 / JEFF KOWALSKYYasutoşi Nişimura
Yasutoşi Nişimura - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / JEFF KOWALSKY
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Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura, Fukuşima'nın radyoaktif atık suyunun 24 Ağustos'ta okyanusa boşaltılacak olması ile ilgili yaptığı yorum ile gündeme geldi. Japon bakan, bölgenin kalkınmasına destek olunması için oradan daha fazla deniz ürünü yenmesi gerektiğini vurguladı.
Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura, katıldığı bir etkinlikte Fukuşima radyoaktif atık suyunun okyanusa bırakılmasından bir gün önce, bölgenin kalkınmasına destek olunması için Tohoku bölgesinden daha fazla deniz ürünü yenmesi gerektiğini vurguladı.
NHK'nin haberine göre bakan, Tohoku bölgesinden deniz ürünlerinin sergilendiği bir standı ziyaret etti ve bazılarının tadına baktı. Etkinlik, Fukuşima-1 acil durum nükleer santralinden düşük seviyeli radyoaktif suyun boşaltılmasının beklendiği günün arifesinde gerçekleşti. Nişimura, şunları aktardı:
"Yarın okyanuslara arıtılmış su dökmeye başlamayı planlıyoruz. Uluslararası kuruluşlardan veri almayı ve deniz ürünleri güvenliği denetimlerinin ayrıntılarını günlük olarak yayınlamayı planlıyoruz. Güvenliği garanti ettiğimiz için satışları ve tüketimi artırmak için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz."
2011 yılında 9 büyüklüğündeki depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin üç reaktörü sular altında kalmıştı.
Fukuşima - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
DÜNYA
Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak
28 Temmuz, 23:27
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