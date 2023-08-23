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https://sputniknews.com.tr/20230823/putin-zaporojye-bolgesinin-10-yillik-kalkinma-programini-onayladi-1074882248.html
Putin, Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programını onayladı
Putin, Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programını onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkeye yeni katılan Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programına onay verdiği belirtildi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
zaporojye
rusya
vladimir putin
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Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Programı ve tüm konseptini sundum. Vladimir Vladimiroviç destek verdi, Bakanlar Kabinesi’ne işleme koyma emrini verdi” ifadesini kullandı.Şimdi programın Rusya mevzuatına uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Balitskiy, “Üzerinde çalışacağız ve her şey iyi olacak. Genel olarak ülke lideri destek verdi ve belgeyi imzaladı” dedi.Putin’le geçen gece Kremlin’de görüştüğünü anlatan Balitskiy, görüşmenin gece saat bir buçuk sularında bittiğini belirterek, “Vladimir Vladimiroviç’in çalışkanlığına hayret ediyorum. Neredeyse her gün birilerini kabul ediyor. Görüşüyor, sorunlara çözüm arıyor. Gerçi sağlığı iyi, her bir kişi bu ritimde çalışamaz” diye ekledi.
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zaporojye, rusya, vladimir putin

Putin, Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programını onayladı

23:00 23.08.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinRusya lideri Vladimir Putin
Rusya lideri Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkeye yeni katılan Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programına onay verdiği belirtildi.
Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Programı ve tüm konseptini sundum. Vladimir Vladimiroviç destek verdi, Bakanlar Kabinesi’ne işleme koyma emrini verdi” ifadesini kullandı.
Şimdi programın Rusya mevzuatına uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Balitskiy, “Üzerinde çalışacağız ve her şey iyi olacak. Genel olarak ülke lideri destek verdi ve belgeyi imzaladı” dedi.
Putin’le geçen gece Kremlin’de görüştüğünü anlatan Balitskiy, görüşmenin gece saat bir buçuk sularında bittiğini belirterek, “Vladimir Vladimiroviç’in çalışkanlığına hayret ediyorum. Neredeyse her gün birilerini kabul ediyor. Görüşüyor, sorunlara çözüm arıyor. Gerçi sağlığı iyi, her bir kişi bu ritimde çalışamaz” diye ekledi.
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