https://sputniknews.com.tr/20230823/putin-zaporojye-bolgesinin-10-yillik-kalkinma-programini-onayladi-1074882248.html
Putin, Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programını onayladı
Putin, Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programını onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkeye yeni katılan Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programına onay verdiği belirtildi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T23:00+0300
2023-08-23T23:00+0300
2023-08-23T23:00+0300
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zaporojye
rusya
vladimir putin
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Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Programı ve tüm konseptini sundum. Vladimir Vladimiroviç destek verdi, Bakanlar Kabinesi’ne işleme koyma emrini verdi” ifadesini kullandı.Şimdi programın Rusya mevzuatına uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Balitskiy, “Üzerinde çalışacağız ve her şey iyi olacak. Genel olarak ülke lideri destek verdi ve belgeyi imzaladı” dedi.Putin’le geçen gece Kremlin’de görüştüğünü anlatan Balitskiy, görüşmenin gece saat bir buçuk sularında bittiğini belirterek, “Vladimir Vladimiroviç’in çalışkanlığına hayret ediyorum. Neredeyse her gün birilerini kabul ediyor. Görüşüyor, sorunlara çözüm arıyor. Gerçi sağlığı iyi, her bir kişi bu ritimde çalışamaz” diye ekledi.
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zaporojye, rusya, vladimir putin
zaporojye, rusya, vladimir putin
Putin, Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programını onayladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkeye yeni katılan Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programına onay verdiği belirtildi.
Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Programı ve tüm konseptini sundum. Vladimir Vladimiroviç destek verdi, Bakanlar Kabinesi’ne işleme koyma emrini verdi” ifadesini kullandı.
Şimdi programın Rusya mevzuatına uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Balitskiy, “Üzerinde çalışacağız ve her şey iyi olacak. Genel olarak ülke lideri destek verdi ve belgeyi imzaladı” dedi.
Putin’le geçen gece Kremlin’de görüştüğünü anlatan Balitskiy, görüşmenin gece saat bir buçuk sularında bittiğini belirterek, “Vladimir Vladimiroviç’in çalışkanlığına hayret ediyorum. Neredeyse her gün birilerini kabul ediyor. Görüşüyor, sorunlara çözüm arıyor. Gerçi sağlığı iyi, her bir kişi bu ritimde çalışamaz” diye ekledi.