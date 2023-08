https://sputniknews.com.tr/20230823/putin-zaporojye-bolgesinin-10-yillik-kalkinma-programini-onayladi-1074882248.html

Putin, Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programını onayladı

Putin, Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkeye yeni katılan Zaporojye Bölgesi’nin 10 yıllık kalkınma programına onay verdiği belirtildi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T23:00+0300

2023-08-23T23:00+0300

2023-08-23T23:00+0300

dünya

zaporojye

rusya

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074700663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b19ac385bc8d43937bf8af6049331558.jpg

Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Programı ve tüm konseptini sundum. Vladimir Vladimiroviç destek verdi, Bakanlar Kabinesi’ne işleme koyma emrini verdi” ifadesini kullandı.Şimdi programın Rusya mevzuatına uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Balitskiy, “Üzerinde çalışacağız ve her şey iyi olacak. Genel olarak ülke lideri destek verdi ve belgeyi imzaladı” dedi.Putin’le geçen gece Kremlin’de görüştüğünü anlatan Balitskiy, görüşmenin gece saat bir buçuk sularında bittiğini belirterek, “Vladimir Vladimiroviç’in çalışkanlığına hayret ediyorum. Neredeyse her gün birilerini kabul ediyor. Görüşüyor, sorunlara çözüm arıyor. Gerçi sağlığı iyi, her bir kişi bu ritimde çalışamaz” diye ekledi.

zaporojye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye, rusya, vladimir putin