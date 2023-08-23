https://sputniknews.com.tr/20230823/mugla-valiliginden-orman-yanginlarina-karsi-dikkatli-olunmasi-uyarisi-1074851067.html
Muğla Valiliği'nden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
Muğla Valiliği'nden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla bölgesinde sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın da... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T02:46+0300
2023-08-23T02:46+0300
2023-08-23T02:46+0300
türkiye
muğla
muğla valiliği
orman yangını
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Muğla Valiliği, bölgede sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini arttıracağını belirterek, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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muğla, muğla valiliği, orman yangını
muğla, muğla valiliği, orman yangını
Muğla Valiliği'nden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
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Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla bölgesinde sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın da etkisini attıracağı açıklandı.
Muğla Valiliği, bölgede sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini arttıracağını belirterek, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, önümüzdeki günlerde özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."