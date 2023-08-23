https://sputniknews.com.tr/20230823/lavrov-johannesburgda-guney-afrika-disisleri-bakani-ile-gorustu-1074881172.html

Lavrov, Johannesburg’da Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile görüştü

Lavrov, Johannesburg’da Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, BRICS Zirvesi’nin düzenlendiği Johannesburg'da Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor ile bir araya gelerek ikili... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T22:29+0300

2023-08-23T22:29+0300

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dünya

brics zirvesi

brics

sergey lavrov

naledi pandor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Pandor’un bugün BRICS Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, “Görüşme sırasında siyasi, ticari, ekonomik ve insani bağların güçlendirilmesi dahil Rusya-Güney Afrika stratejik ortaklığının çeşitli yönlerine değinildi. İki ülkenin Birleşmiş Milletler, BRICS ve diğer önde gelen platformlarda, uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularına ilişkin eylemler için daha yakın koordinasyona odaklandığı kaydedildi” ifadesine yer verildi.Lavrov’un, BRICS dönem başkanlığını yapan Güney Afrika’nın çabalarını takdir ettiği ve Johannesburg'daki zirvenin BRICS-Afrika formatındaki işbirliğini derinleştirme yolunda ileriye dönük atılan önemli bir adım olacağından emin olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

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