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https://sputniknews.com.tr/20230823/lavrov-johannesburgda-guney-afrika-disisleri-bakani-ile-gorustu-1074881172.html
Lavrov, Johannesburg’da Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile görüştü
Lavrov, Johannesburg’da Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, BRICS Zirvesi’nin düzenlendiği Johannesburg'da Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor ile bir araya gelerek ikili... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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2023-08-23T22:30+0300
dünya
brics zirvesi
brics
sergey lavrov
naledi pandor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Pandor’un bugün BRICS Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, “Görüşme sırasında siyasi, ticari, ekonomik ve insani bağların güçlendirilmesi dahil Rusya-Güney Afrika stratejik ortaklığının çeşitli yönlerine değinildi. İki ülkenin Birleşmiş Milletler, BRICS ve diğer önde gelen platformlarda, uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularına ilişkin eylemler için daha yakın koordinasyona odaklandığı kaydedildi” ifadesine yer verildi.Lavrov’un, BRICS dönem başkanlığını yapan Güney Afrika’nın çabalarını takdir ettiği ve Johannesburg'daki zirvenin BRICS-Afrika formatındaki işbirliğini derinleştirme yolunda ileriye dönük atılan önemli bir adım olacağından emin olduğunu dile getirdiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/brics-ulkeleri-genisleme-konusunda-anlasmaya-vardi-1074875377.html
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brics zirvesi, brics, sergey lavrov, naledi pandor
brics zirvesi, brics, sergey lavrov, naledi pandor

Lavrov, Johannesburg’da Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile görüştü

22:29 23.08.2023 (güncellendi: 22:30 23.08.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov, Naledi Pandor
Sergey Lavrov, Naledi Pandor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, BRICS Zirvesi’nin düzenlendiği Johannesburg'da Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor ile bir araya gelerek ikili stratejik ortaklığın farklı yönlerini ele aldığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Pandor’un bugün BRICS Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, “Görüşme sırasında siyasi, ticari, ekonomik ve insani bağların güçlendirilmesi dahil Rusya-Güney Afrika stratejik ortaklığının çeşitli yönlerine değinildi. İki ülkenin Birleşmiş Milletler, BRICS ve diğer önde gelen platformlarda, uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularına ilişkin eylemler için daha yakın koordinasyona odaklandığı kaydedildi” ifadesine yer verildi.
Lavrov’un, BRICS dönem başkanlığını yapan Güney Afrika’nın çabalarını takdir ettiği ve Johannesburg'daki zirvenin BRICS-Afrika formatındaki işbirliğini derinleştirme yolunda ileriye dönük atılan önemli bir adım olacağından emin olduğunu dile getirdiği aktarıldı.
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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