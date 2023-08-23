https://sputniknews.com.tr/20230823/lavrov-johannesburgda-guney-afrika-disisleri-bakani-ile-gorustu-1074881172.html
Lavrov, Johannesburg’da Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile görüştü
Lavrov, Johannesburg’da Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, BRICS Zirvesi’nin düzenlendiği Johannesburg'da Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor ile bir araya gelerek ikili... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T22:29+0300
2023-08-23T22:29+0300
2023-08-23T22:30+0300
dünya
brics zirvesi
brics
sergey lavrov
naledi pandor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/17/1074875541_0:80:3029:1784_1920x0_80_0_0_16ccd7696c97198c36eef4de922bb265.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Pandor’un bugün BRICS Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, “Görüşme sırasında siyasi, ticari, ekonomik ve insani bağların güçlendirilmesi dahil Rusya-Güney Afrika stratejik ortaklığının çeşitli yönlerine değinildi. İki ülkenin Birleşmiş Milletler, BRICS ve diğer önde gelen platformlarda, uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularına ilişkin eylemler için daha yakın koordinasyona odaklandığı kaydedildi” ifadesine yer verildi.Lavrov’un, BRICS dönem başkanlığını yapan Güney Afrika’nın çabalarını takdir ettiği ve Johannesburg'daki zirvenin BRICS-Afrika formatındaki işbirliğini derinleştirme yolunda ileriye dönük atılan önemli bir adım olacağından emin olduğunu dile getirdiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/brics-ulkeleri-genisleme-konusunda-anlasmaya-vardi-1074875377.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/17/1074875541_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_6f3c7dd7b238a3197d7df93e3e759206.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brics zirvesi, brics, sergey lavrov, naledi pandor
brics zirvesi, brics, sergey lavrov, naledi pandor
Lavrov, Johannesburg’da Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile görüştü
22:29 23.08.2023 (güncellendi: 22:30 23.08.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, BRICS Zirvesi’nin düzenlendiği Johannesburg'da Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor ile bir araya gelerek ikili stratejik ortaklığın farklı yönlerini ele aldığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Pandor’un bugün BRICS Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, “Görüşme sırasında siyasi, ticari, ekonomik ve insani bağların güçlendirilmesi dahil Rusya-Güney Afrika stratejik ortaklığının çeşitli yönlerine değinildi. İki ülkenin Birleşmiş Milletler, BRICS ve diğer önde gelen platformlarda, uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularına ilişkin eylemler için daha yakın koordinasyona odaklandığı kaydedildi” ifadesine yer verildi.
Lavrov’un, BRICS dönem başkanlığını yapan Güney Afrika’nın çabalarını takdir ettiği ve Johannesburg'daki zirvenin BRICS-Afrika formatındaki işbirliğini derinleştirme yolunda ileriye dönük atılan önemli bir adım olacağından emin olduğunu dile getirdiği aktarıldı.