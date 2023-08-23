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Kazan'da genç diplomatlar faşizm ve Nazizmin yeniden canlandırılmasına karşı çıktı
Kazan'da genç diplomatlar faşizm ve Nazizmin yeniden canlandırılmasına karşı çıktı
Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenlenen 6. Genç Diplomatlar Küresel Forumu'nda diplomatlar, faşizm ve nazizmin yeniden canlandırılmasına karşı çıktı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
tataristan
kazan
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, 17-21 Ağustos tarihlerinde ‘Yeni Çok Kutuplu Dünyanın Diplomasisi’ konulu 6. Genç Diplomatlar Küresel Forumu’na ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Asya, Afrika ve Güney Amerika’dan 40 ülkenin genç dışişleri bakanlıkları çalışanları ve yabancı diplomatik misyon başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 130 kişi katıldı.Forum kapsamında modern uluslararası ilişkilerde bilgi güvenliği ve ‘yumuşak güç’ün rolüne ilişkin dört oturum gerçekleştirildi. Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin gençlik yapıları arasında çok taraflı istişarelerin yanı sıra daha fazla işbirliği perspektifleri değerlendirildi. Forumun son gününde, uluslararası hukuka dayalı çok merkezli bir dünyanın oluşmasında ortak çabaların önemine dikkat çeken nihai belge imzalandı. Katılımcılar ayrıca faşizmin ve Nazizmin yeniden canlandırılmasına da karşı çıktı.Uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Genç Diplomatlar Birliği, dünyanın farklı ülkelerinden genç diplomatları (18 ila 40 yaş arası) bir araya getirmeyi amaçlıyor.
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tataristan, kazan, rusya federasyonu
tataristan, kazan, rusya federasyonu

Kazan'da genç diplomatlar faşizm ve Nazizmin yeniden canlandırılmasına karşı çıktı

23:35 23.08.2023
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Multimedya arşivine gidinKazakistan'ın başkenti Nursultan
Kazakistan'ın başkenti Nursultan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Multimedya arşivine gidin
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Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenlenen 6. Genç Diplomatlar Küresel Forumu'nda diplomatlar, faşizm ve nazizmin yeniden canlandırılmasına karşı çıktı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, 17-21 Ağustos tarihlerinde ‘Yeni Çok Kutuplu Dünyanın Diplomasisi’ konulu 6. Genç Diplomatlar Küresel Forumu’na ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Asya, Afrika ve Güney Amerika’dan 40 ülkenin genç dışişleri bakanlıkları çalışanları ve yabancı diplomatik misyon başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 130 kişi katıldı.
Forum kapsamında modern uluslararası ilişkilerde bilgi güvenliği ve ‘yumuşak güç’ün rolüne ilişkin dört oturum gerçekleştirildi. Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin gençlik yapıları arasında çok taraflı istişarelerin yanı sıra daha fazla işbirliği perspektifleri değerlendirildi. Forumun son gününde, uluslararası hukuka dayalı çok merkezli bir dünyanın oluşmasında ortak çabaların önemine dikkat çeken nihai belge imzalandı. Katılımcılar ayrıca faşizmin ve Nazizmin yeniden canlandırılmasına da karşı çıktı.
Uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Genç Diplomatlar Birliği, dünyanın farklı ülkelerinden genç diplomatları (18 ila 40 yaş arası) bir araya getirmeyi amaçlıyor.
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