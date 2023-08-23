https://sputniknews.com.tr/20230823/kabede-siddetli-yagis-ve-firtina-kraliyet-saat-kulesine-cok-sayida-yildirim-dustu-1074862156.html

Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına: Kraliyet Saat Kulesi'ne çok sayıda yıldırım düştü

Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına: Kraliyet Saat Kulesi'ne çok sayıda yıldırım düştü

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar göle dönerken, Kraliyet Saat Kulesi'ne çok sayıda yıldırım düştü. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T12:52+0300

2023-08-23T12:52+0300

2023-08-23T13:01+0300

dünya

kabe

mekke

suudi arabistan

fırtına

şimşek

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/17/1074863128_0:479:1534:1342_1920x0_80_0_0_200703650ebc4035758e8d208c5a4b41.png

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Şiddetli yağışların ardından sokaklar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Dünyanın en yüksek on gökdeleninden biri olarak görülen Kraliyet Saat Kulesi'ne düşen çok sayıda yıldırım gökyüzünü aydınlattı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyardı.Öte yandan, can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasarın fazla olduğu bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230817/marmara-denizinde-firtina-uyarisi-1074713846.html

kabe

mekke

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mekke’de Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü Mekke’de Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü 2023-08-23T12:52+0300 true PT1M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kabe, mekke, suudi arabistan, fırtına, şimşek, video