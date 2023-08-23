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Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS Zirvesi'nde konuşuyor: 'Çok kutuplu düzenin kurulmasından yanayız'
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Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına: Kraliyet Saat Kulesi'ne çok sayıda yıldırım düştü
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına: Kraliyet Saat Kulesi'ne çok sayıda yıldırım düştü
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar göle dönerken, Kraliyet Saat Kulesi'ne çok sayıda yıldırım düştü. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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suudi arabistan
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Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Şiddetli yağışların ardından sokaklar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Dünyanın en yüksek on gökdeleninden biri olarak görülen Kraliyet Saat Kulesi'ne düşen çok sayıda yıldırım gökyüzünü aydınlattı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyardı.Öte yandan, can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasarın fazla olduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/marmara-denizinde-firtina-uyarisi-1074713846.html
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Mekke’de Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Mekke’de Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
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kabe, mekke, suudi arabistan, fırtına, şimşek, video
kabe, mekke, suudi arabistan, fırtına, şimşek, video

Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına: Kraliyet Saat Kulesi'ne çok sayıda yıldırım düştü

12:52 23.08.2023 (güncellendi: 13:01 23.08.2023)
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Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar göle dönerken, Kraliyet Saat Kulesi'ne çok sayıda yıldırım düştü.
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde şiddetli yağış ve fırtına vurdu.
Şiddetli yağışların ardından sokaklar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Dünyanın en yüksek on gökdeleninden biri olarak görülen Kraliyet Saat Kulesi'ne düşen çok sayıda yıldırım gökyüzünü aydınlattı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyardı.
Öte yandan, can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasarın fazla olduğu bildirildi.
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