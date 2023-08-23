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https://sputniknews.com.tr/20230823/japonya-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1074882412.html
Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin balistik olduğu tahmin ettiği bir füzeyi fırlattığını duyurdu. Füzenin Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T23:23+0300
2023-08-23T23:23+0300
dünya
japonya
kuzey kore
balistik füze
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Japonya Savunma Bakanlığı, “Kuzey Kore tarafından balistik olduğu tahmin edilen bir füze fırlatıldı” açıklamasında bulundu.Japonya’nın Okinawa Eyaleti’nde hava saldırısı alarmı verildi. Vatandaşlara binalara veya bodrumlara sığınma tavsiye edildi.Daha sonra, Kuzey Kore’nin fırlattığı füzenin Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu yönünde uçtuğu bildirildi.Japonya Hükümeti’nin açıklamasında, “24 Ağustos saat 04.00’da (TSİ 23 Ağustos saat 22.00) Kuzey Kore füzesi Pasifik Okyanusu yönünde uçtu. Daha önce ilan edilen tahliye çağrısı iptal edildi” ifadesine yer verildi.
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japonya, kuzey kore, balistik füze
japonya, kuzey kore, balistik füze

Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

23:23 23.08.2023
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360Kuzey Kore- Füze denemesi
Kuzey Kore- Füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360
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Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin balistik olduğu tahmin ettiği bir füzeyi fırlattığını duyurdu. Füzenin Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu yönünde uçtuğu belirtildi.
Japonya Savunma Bakanlığı, “Kuzey Kore tarafından balistik olduğu tahmin edilen bir füze fırlatıldı” açıklamasında bulundu.
Japonya’nın Okinawa Eyaleti’nde hava saldırısı alarmı verildi. Vatandaşlara binalara veya bodrumlara sığınma tavsiye edildi.
Daha sonra, Kuzey Kore’nin fırlattığı füzenin Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu yönünde uçtuğu bildirildi.
Japonya Hükümeti’nin açıklamasında, “24 Ağustos saat 04.00’da (TSİ 23 Ağustos saat 22.00) Kuzey Kore füzesi Pasifik Okyanusu yönünde uçtu. Daha önce ilan edilen tahliye çağrısı iptal edildi” ifadesine yer verildi.
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