https://sputniknews.com.tr/20230823/japonya-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1074882412.html

Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin balistik olduğu tahmin ettiği bir füzeyi fırlattığını duyurdu. Füzenin Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T23:23+0300

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dünya

japonya

kuzey kore

balistik füze

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Japonya Savunma Bakanlığı, “Kuzey Kore tarafından balistik olduğu tahmin edilen bir füze fırlatıldı” açıklamasında bulundu.Japonya’nın Okinawa Eyaleti’nde hava saldırısı alarmı verildi. Vatandaşlara binalara veya bodrumlara sığınma tavsiye edildi.Daha sonra, Kuzey Kore’nin fırlattığı füzenin Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu yönünde uçtuğu bildirildi.Japonya Hükümeti’nin açıklamasında, “24 Ağustos saat 04.00’da (TSİ 23 Ağustos saat 22.00) Kuzey Kore füzesi Pasifik Okyanusu yönünde uçtu. Daha önce ilan edilen tahliye çağrısı iptal edildi” ifadesine yer verildi.

japonya

kuzey kore

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japonya, kuzey kore, balistik füze