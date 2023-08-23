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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230823/isvicre-savunma-bakanligi-elimizde-f-16-yok-olsaydi-da-ukraynali-pilotlari-egitmezdik-1074875271.html
İsviçre Savunma Bakanlığı: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
İsviçre Savunma Bakanlığı: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
İsviçre Savunma Bakanlığı, Bern’in elinde F-16 savaş jetlerinin olmadığını, fakat olması durumunda bile tarafsızlık politikası nedeniyle Ukraynalı pilotlara... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T18:33+0300
2023-08-23T18:33+0300
ukrayna krizi
f-16
isviçre
ukrayna krizi
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İsviçre Savunma Bakanlığı'nın basın dairesinden bir yetkili, Sputnik’e açıklamasında, bazı Batı ülkelerinin gündeminde olan F-16 uçakları ve Ukraynalı pilotlara bu uçakları kullanmak üzere verilen eğitim ile ilgili soruya yanıt verdi.Yetkili, “İsviçre’nin elinde F-16'lar olmadığı için böyle bir sorun ortaya çıkmıyor. Ve İsviçre'nin elinde bu tip uçaklar olsaydı, tarafsızlık gerekçeleri ile Ukraynalı pilotlara eğitim veremezdi” diye konuştu.Daha önce ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Sputnik’e demecinde Washington'un Danimarka ve Hollanda'dan dördüncü nesil Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının Kiev'e transferini onaylamaya karar verdiğini söylemişti. Beyaz Saray, pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra Ukrayna’nın üçüncü ülkelerden F-16 uçaklarını teslim alacağını doğrulamıştı.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 20 Ağustos’ta Ukrayna’ya 19 adet F-16 savaş uçağının teslim edileceğini duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bunun yanı sıra Hollanda’dan da 42 adet F-16 uçağı beklediğini belirtmişti.
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İsviçre Savunma Bakanlığı: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik

18:33 23.08.2023
© AFP 2023F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023
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İsviçre Savunma Bakanlığı, Bern’in elinde F-16 savaş jetlerinin olmadığını, fakat olması durumunda bile tarafsızlık politikası nedeniyle Ukraynalı pilotlara onları kullanmak üzere eğitim veremeyeceğini bildirdi.
İsviçre Savunma Bakanlığı'nın basın dairesinden bir yetkili, Sputnik’e açıklamasında, bazı Batı ülkelerinin gündeminde olan F-16 uçakları ve Ukraynalı pilotlara bu uçakları kullanmak üzere verilen eğitim ile ilgili soruya yanıt verdi.
Yetkili, “İsviçre’nin elinde F-16'lar olmadığı için böyle bir sorun ortaya çıkmıyor. Ve İsviçre'nin elinde bu tip uçaklar olsaydı, tarafsızlık gerekçeleri ile Ukraynalı pilotlara eğitim veremezdi” diye konuştu.
Daha önce ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Sputnik’e demecinde Washington'un Danimarka ve Hollanda'dan dördüncü nesil Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının Kiev'e transferini onaylamaya karar verdiğini söylemişti. Beyaz Saray, pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra Ukrayna’nın üçüncü ülkelerden F-16 uçaklarını teslim alacağını doğrulamıştı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 20 Ağustos’ta Ukrayna’ya 19 adet F-16 savaş uçağının teslim edileceğini duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bunun yanı sıra Hollanda’dan da 42 adet F-16 uçağı beklediğini belirtmişti.
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