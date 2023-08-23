https://sputniknews.com.tr/20230823/ibbnin-30-agustos-zafer-bayrami-etkinliginde-gulsen-sahne-alacak-1074859075.html
İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Gülşen sahne alacak
İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Gülşen sahne alacak
İBB'nin Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde şarkıcı Gülşen sahne alacak. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T12:07+0300
2023-08-23T12:07+0300
2023-08-23T12:07+0300
türkiye
gülşen
30 ağustos zafer bayramı
ibb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/19/1060393791_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_946dd2271c3005c9645752f20451d340.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentte ücretsiz konser ve etkinlikler düzenleyecek.Yenikapı'da yapılacak kutlamalarda şarkıcı Gülşen de sahne alacak.
https://sputniknews.com.tr/20230601/gulsene-ayrimcilik-nedeniyle-idari-para-cezasi-1071861799.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/19/1060393791_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_9f0de9cbccca2d8b0de485ec0bc7fa50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülşen, 30 ağustos zafer bayramı, ibb
gülşen, 30 ağustos zafer bayramı, ibb
İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Gülşen sahne alacak
Abone ol
İBB'nin Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde şarkıcı Gülşen sahne alacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentte ücretsiz konser ve etkinlikler düzenleyecek.
Yenikapı'da yapılacak kutlamalarda şarkıcı Gülşen de sahne alacak.