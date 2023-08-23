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https://sputniknews.com.tr/20230823/hindistan-basbakani-modi-bricsin-ekonomik-zorluklardaki-rolunu-vurguladi-1074849510.html
Hindistan Başbakanı Modi, BRICS'in ekonomik zorluklardaki rolünü vurguladı
Hindistan Başbakanı Modi, BRICS'in ekonomik zorluklardaki rolünü vurguladı
Hindistan Başbakanı Modi, son on yılda BRICS'in, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde hayati bir rol oynadığını belirterek, BRICS ülkelerinin ekonomik... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T01:26+0300
2023-08-23T01:26+0300
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brics
brics zirvesi
hindistan
narendra modi
güney afrika cumhuriyeti
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS ülkelerinin ekonomik zorluklarla mücadeledeki rolünün önemli olduğunu söyledi.Modi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki Sandton Kongre Merkezi'nde "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.Son on yılda BRICS'in, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde hayati bir rol oynadığını belirten Modi, BRICS ülkelerinin ekonomik zorluklarla mücadeledeki rolünün önemli olduğunu kaydetti.İlk BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği 2009'da dünyanın büyük mali krizden yeni çıktığını vurgulayan Modi, "O dönemde BRICS, küresel ekonomi için bir umut ışığı olarak ortaya çıkmıştı ve günümüzde de Kovid-19 salgını, gerginlikler ve anlaşmazlıklar arasında yine aynı rolü üstleniyor" dedi.Modi, Hindistan'ın krizleri ve zorlukları ekonomik iyileşme fırsatlarına dönüştürdüğünü vurgulayarak, Hindistan'ın son birkaç yılda reformlar geliştirdiğini ve bunun iş yapma kolaylığının sürekli olarak geliştirilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi."Hindistan çok yakında 5 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek" diyen Modi, Hindistan'da teknolojiden yararlanarak finansal kapsayıcılık yolunda büyük bir adım atıldığını belirtti.Modi, Hindistan'ın dünyada en fazla dijital işlemin yapıldığı ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, bu alanda BRICS ülkeleriyle çalışmak için çeşitli olasılıkların olduğunu kaydetti.Hindistan'da altyapılar için yaklaşık 120 milyar dolar bütçe ayrıldığını kaydeden Modi, bu sayede demir, kara ve hava yolları gibi alanlarda hızlı gelişmelerin hayata geçirildiğine dikkati çekti.Modi, yatırım ve üretim teşvikleri sayesinde Hindistan'ın imalat sektörünün rekabetçi hale geldiğini, ülkede lojistik maliyetlerinin düştüğünü söyledi.Hindistan'ın yenilenebilir enerji alanında dünya liderleri arasında yer aldığını vurgulayan Modi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar, yeşil hidrojen gibi alanlarda küresel bir üretim merkezi haline gelmek için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.Son dokuz yılda halkın gelirinin yaklaşık üç kat artığını dile getiren Modi, kadınların Hindistan'ın ekonomik kalkınmasına katılımının da önemli ölçüde arttığına da dikkati çekti.Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos tarihlerinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üye bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.Zirve, BRICS'e başvuru yapan 22 ülkenin üyeliğe kabulünün değerlendirilmesi ve ortak para birimine geçiş konularının tartışılması açısından kritik önem taşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230821/brics-2023-zirvesi-katilimcilar-ve-davetli-konuklar-kimler-1074813119.html
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Hindistan Başbakanı Modi, BRICS'in ekonomik zorluklardaki rolünü vurguladı

01:26 23.08.2023
© AA / BRICS / HandoutGüney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Zirvesi Johannesburg kentinde başladı. Zirveye katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuşma yaptı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık temasıyla düzenlenen 15. BRICS Zirvesi Johannesburg kentinde başladı. Zirveye katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AA / BRICS / Handout
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Hindistan Başbakanı Modi, son on yılda BRICS'in, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde hayati bir rol oynadığını belirterek, BRICS ülkelerinin ekonomik zorluklarla mücadeledeki rolünün önemli olduğununun altını çizdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS ülkelerinin ekonomik zorluklarla mücadeledeki rolünün önemli olduğunu söyledi.
Modi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki Sandton Kongre Merkezi'nde "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.
Son on yılda BRICS'in, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde hayati bir rol oynadığını belirten Modi, BRICS ülkelerinin ekonomik zorluklarla mücadeledeki rolünün önemli olduğunu kaydetti.
İlk BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği 2009'da dünyanın büyük mali krizden yeni çıktığını vurgulayan Modi, "O dönemde BRICS, küresel ekonomi için bir umut ışığı olarak ortaya çıkmıştı ve günümüzde de Kovid-19 salgını, gerginlikler ve anlaşmazlıklar arasında yine aynı rolü üstleniyor" dedi.
Modi, Hindistan'ın krizleri ve zorlukları ekonomik iyileşme fırsatlarına dönüştürdüğünü vurgulayarak, Hindistan'ın son birkaç yılda reformlar geliştirdiğini ve bunun iş yapma kolaylığının sürekli olarak geliştirilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.
"Hindistan çok yakında 5 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek" diyen Modi, Hindistan'da teknolojiden yararlanarak finansal kapsayıcılık yolunda büyük bir adım atıldığını belirtti.
Modi, Hindistan'ın dünyada en fazla dijital işlemin yapıldığı ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, bu alanda BRICS ülkeleriyle çalışmak için çeşitli olasılıkların olduğunu kaydetti.
Hindistan'da altyapılar için yaklaşık 120 milyar dolar bütçe ayrıldığını kaydeden Modi, bu sayede demir, kara ve hava yolları gibi alanlarda hızlı gelişmelerin hayata geçirildiğine dikkati çekti.
Modi, yatırım ve üretim teşvikleri sayesinde Hindistan'ın imalat sektörünün rekabetçi hale geldiğini, ülkede lojistik maliyetlerinin düştüğünü söyledi.
Hindistan'ın yenilenebilir enerji alanında dünya liderleri arasında yer aldığını vurgulayan Modi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar, yeşil hidrojen gibi alanlarda küresel bir üretim merkezi haline gelmek için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.
Son dokuz yılda halkın gelirinin yaklaşık üç kat artığını dile getiren Modi, kadınların Hindistan'ın ekonomik kalkınmasına katılımının da önemli ölçüde arttığına da dikkati çekti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos tarihlerinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üye bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.
Zirve, BRICS'e başvuru yapan 22 ülkenin üyeliğe kabulünün değerlendirilmesi ve ortak para birimine geçiş konularının tartışılması açısından kritik önem taşıyor.
Russian President Vladimir Putin takes part in the XIV BRICS summit in virtual format via a video call, in Moscow region, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
DÜNYA
BRICS 2023 Zirvesi: Katılımcılar ve davetli konuklar kimler?
21 Ağustos, 20:29
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